La zafra azucarera 2025 avanza a paso firme en el NOA y Tucumán se consolida como la provincia líder en producción, con un 90% de avance en la molienda y más de 15,7 millones de toneladas de caña procesadas.

Según informó el Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), actualmente hay 13 ingenios que se encuentran en plena actividad, alcanzando los 175 días de molienda sin interrupciones significativas. Mientras algunos ingenios proyectan concluir la zafra en la segunda quincena de octubre, otros estiman extenderse hasta noviembre.

De acuerdo con los datos aportados por los ingenios y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), Tucumán lleva molidas 15.712.999 toneladas de caña bruta, cifra que representa un crecimiento del 3% frente a las 15.342.182 toneladas registradas en la misma fecha de 2024.

La producción de azúcar físico ya alcanza 1.143.159 toneladas, compuestas por:

Azúcar blanco común tipo A: 713.171 toneladas

Azúcar crudo: 264.539 toneladas

Azúcar orgánico: 16.645 toneladas

Azúcar refinado: 148.804 toneladas

Producción de alcohol en Tucumán

Con 10 destilerías activas, la campaña de alcohol suma 159 días de actividad. Hasta la fecha se produjeron 255.987.951 litros de alcohol, un 5% más que en 2024.

De este volumen, 138.354.781 litros fueron deshidratados para bioetanol, equivalentes al 54% del alcohol hidratado total.