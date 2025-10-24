El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo esta mañana un encuentro privado con Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan Chase & Co., en el marco del evento organizado por la entidad en Buenos Aires. La reunión, confirmada por fuentes oficiales y privadas, se produjo mientras el Gobierno negocia con la entidad estadounidense posibles respaldos financieros para enfrentar la reciente volatilidad en los mercados locales.

Según las fuentes, los contactos buscan evaluar mecanismos concretos de apoyo y las condiciones que la Argentina podría ofrecer para acceder a financiamiento. Tras ese encuentro, Caputo participó del acto central de JP Morgan en la ciudad, que tuvo a Dimon como figura principal y reunió a empresarios nacionales e internacionales junto a referentes políticos. A dos días de las elecciones decisivas para la administración de La Libertad Avanza, se informó que Dimon mantendrá esta tarde una reunión con el presidente Javier Milei en el Museo Nacional de Arte Decorativo, durante una comida en honor al Consejo Internacional del banco. Se espera que en ese espacio se ahonde en las conversaciones sobre asistencia financiera y coordinación con organismos multilaterales.

El Gobierno comunicó recientemente que JP Morgan colaborará en una operación de recompra de deuda soberana en moneda extranjera, que incluiría la participación de organismos internacionales. Además, el banco habría intervenido en gestiones con autoridades estadounidenses para moderar la apreciación del dólar y participa en las conversaciones sobre un paquete de apoyo financiero por 20.000 millones de dólares, que se sumarían a un swap de igual monto acordado con el Tesoro norteamericano.

Las negociaciones actuales se concentran en las garantías que la Argentina podría ofrecer para asegurar ese crédito. Durante su visita, Dimon también encabezó un cóctel en el Teatro Colón donde se reunieron empresarios y figuras internacionales. Entre los asistentes figuraron el ex primer ministro británico Tony Blair; la ex secretaria de Estado de EE. UU. Condoleezza Rice; el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín; y el presidente del grupo IRSA, Eduardo Elsztain. En representación del equipo económico argentino estuvieron Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, y José Luis Daza, secretario de Programación Económica.

En tanto, Caputo fue visto junto al presidente Milei en Rosario, donde se desarrolló el cierre de campaña de La Libertad Avanza. Las tratativas con JP Morgan y otros actores internacionales continúan bajo reserva mientras el Gobierno busca alternativas para estabilizar los mercados y fortalecer las reservas externas. Fuentes oficiales señalaron que las conversaciones avanzan sobre términos técnicos y garantías, con la intención de concretar acuerdos que contribuyan a reducir la volatilidad cambiaria y dar mayor previsibilidad al entramado financiero local.