Mastellone en crisis: pérdidas de $ 869.000.000 en el primer semestre

La empresa Mastellone Hnos. ha experimentado un notable cambio en su desempeño financiero. Tras cerrar el ejercicio de 2024 con utilidades elevadas, impulsadas en gran medida por las diferencias de cambio, la compañía ha enfrentado un primer semestre del año 2025 con resultados negativos. Entre enero y junio de 2025, Mastellone Hnos. reportó una pérdida neta de $869 millones, contraste significativo frente a la ganancia de $77.887 millones obtenida en el mismo período del año anterior.

La reseña oficial de la empresa destaca un comportamiento dispar en el consumo masivo. Mientras que otros sectores de la economía han mostrado un crecimiento considerable, el mercado lácteo avanza a un ritmo más lento, afectado por la recuperación gradual del poder adquisitivo de la clase media y baja. Este freno en el consumo se ha visto complementado por la disminución de ingresos extraordinarios que la compañía había registrado previamente, así como un incremento en los costos financieros, lo que explica el giro negativo en los resultados de la firma. A pesar de estos desafíos, Mastellone Hnos. reportó un crecimiento del 4,5% en sus ventas en el mercado interno, en un primer semestre complejo marcado por la devaluación y ajustes económicos que impactaron el consumo de productos lácteos.

Asimismo, la actividad exportadora de la empresa creció un 2,2%, aunque con una rentabilidad inicial baja que comenzó a mejorar hacia finales del semestre. En total, la compañía comercializó 678 millones de litros de leche, consolidándose como la principal productora láctea del país, al procesar aproximadamente 3,65 millones de litros de leche por día, cifra que incluye los volúmenes de su joint venture con Danone. El contexto económico que enfrenta Mastellone Hnos. no es ajeno a la crisis de consumo que atraviesa Argentina. En 2023, la empresa había cerrado su ejercicio con una pérdida integral de $13.189 millones, afectada por controles de precios y costos en aumento. Las ganancias extraordinarias del año anterior, resultado del cambio macroeconómico y la devaluación de diciembre, no se repitieron en el presente año.

En el primer trimestre de 2025, la firma aún mostraba una ganancia integral de $2.512 millones, pero el segundo trimestre borró ese saldo negativo, dejando al semestre con un resultado adverso. Al finalizar junio de 2025, los activos totales de Mastellone Hnos. alcanzaban los $855.347 millones, con un patrimonio neto de $343.202 millones. El ratio de liquidez se redujo a 1,10 desde 1,80 un año atrás, lo que indica una disminución en la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones financieras a corto plazo. Además, el flujo de efectivo operativo se vio drásticamente afectado, cayendo a $24.704 millones desde $92.897 millones en 2024, en gran parte debido a un aumento en las necesidades de capital de trabajo.

En relación a sus obligaciones financieras, la empresa notificó que una de sus Obligaciones Negociables por un monto de u$s110,9 millones ha pasado a ser considerada pasivo corriente. Sin embargo, también aseguró que existe una probabilidad razonable de refinanciación o cancelación de esta deuda en 2026, a través del acceso a líneas bancarias y al mercado de capitales. De cara al futuro, Mastellone Hnos. mantiene expectativas optimistas respecto a la baja de la inflación y la estabilidad del tipo de cambio, lo que podría reavivar el consumo masivo. En este sentido, la empresa enfatiza que el crecimiento en el volumen de leche procesada permitirá incrementar la oferta de productos de alta calidad tanto en el mercado local como en el exterior. Sin embargo, el desafío radica en sostener la competitividad en un entorno donde los ingresos extraordinarios que previamente impulsaron su balance no están presentes.