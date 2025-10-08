Mendoza incorpora nuevos colectivos a GNC al sistema MendoTran

El gobierno de Mendoza, por medio de la Subsecretaría de Transporte, dio un nuevo paso hacia una movilidad más limpia con la incorporación de 10 colectivos a GNC al sistema MendoTran, dentro de un lote total previsto de 16 unidades. Se trata de una medida enmarcada en el Plan de Movilidad 2030, pensado para modernizar el transporte público con tecnologías de bajas emisiones.

Las unidades ya están listas, operarán en distintos recorridos del Gran Mendoza bajo la gestión de las ocho empresas privadas que integran MendoTran y cuentan con prestaciones modernas: capacidad para 90 personas, climatizador, piso bajo con rampa, suspensión neumática, extintores en el motor, videovigilancia interna y externa, y un sistema de alimentación con ocho tubos de GNC de 120 litros para asegurar buena autonomía.

En el acto de presentación estuvieron autoridades provinciales —el gobernador Alfredo Cornejo; el ministro Natalio Mema; Luis Borrego, de Transporte; Sergio Pensalfine, de AUTAM; Martín Kerchner; y representantes del sector privado—, quienes destacaron el impacto ambiental, el ahorro operativo y la mejora en la calidad de servicio. Mema señaló que los colectivos emiten solo el 30% de los gases de efecto invernadero que producen los vehículos convencionales, y destacó que apostar al GNC es coherente con que Argentina es un país gasífero, lo que “hace más viable la transición”.

La marca de los colectivos es Yutong, fabricante chino referente en tecnologías limpias aplicadas al transporte. Su incorporación significa para Mendoza un avance concreto en eficiencia, innovación y ahorro de emisiones, además de una mejora en las condiciones de viaje para los pasajeros. /Los Andes