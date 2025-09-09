Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street mostraron un rebote de hasta 5,3% este martes 9 de septiembre, tras el derrumbe de hasta 25% registrado en la primera jornada postelectoral; los bonos en dólares operaron con ganancias y el S&P Merval se recuperó con una suba superior al 2%, en un movimiento de mercado marcado por compras de oportunidad ante valores considerados en descuento.

Empresa Variación Comentario YPF +5,3% Entre los principales avances de los ADR Transportadora de Gas del Sur +5,2% Entre los principales avances de los ADR Pampa Energía +5,0% Entre los principales avances de los ADR Edenor +4,1% Entre los principales avances de los ADR Bioceres -14,0% Mayor caída tras presentar un balance corporativo que no convenció Globant S.A. -1,8% Registró pérdidas en la jornada Ternium -1,0% Registró pérdidas en la jornada Contexto: jornada de alta volatilidad y ajustes de posiciones por inversores en el contexto postelectoral