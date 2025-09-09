Mercados argentinos: riesgo país llega a 1.108 y activos recuperan hasta 5%
Tras el desplome del lunes, los activos argentinos muestran un repunte y cotizan al alza en la jornada.
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street mostraron un rebote de hasta 5,3% este martes 9 de septiembre, tras el derrumbe de hasta 25% registrado en la primera jornada postelectoral; los bonos en dólares operaron con ganancias y el S&P Merval se recuperó con una suba superior al 2%, en un movimiento de mercado marcado por compras de oportunidad ante valores considerados en descuento.
|Empresa
|Variación
|Comentario
|YPF
|+5,3%
|Entre los principales avances de los ADR
|Transportadora de Gas del Sur
|+5,2%
|Entre los principales avances de los ADR
|Pampa Energía
|+5,0%
|Entre los principales avances de los ADR
|Edenor
|+4,1%
|Entre los principales avances de los ADR
|Bioceres
|-14,0%
|Mayor caída tras presentar un balance corporativo que no convenció
|Globant S.A.
|-1,8%
|Registró pérdidas en la jornada
|Ternium
|-1,0%
|Registró pérdidas en la jornada
|Contexto: jornada de alta volatilidad y ajustes de posiciones por inversores en el contexto postelectoral