Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street mostraron un rebote de hasta 5,3% este martes 9 de septiembre, tras el derrumbe de hasta 25% registrado en la primera jornada postelectoral; los bonos en dólares operaron con ganancias y el S&P Merval se recuperó con una suba superior al 2%, en un movimiento de mercado marcado por compras de oportunidad ante valores considerados en descuento.

EmpresaVariaciónComentario
YPF+5,3%Entre los principales avances de los ADR
Transportadora de Gas del Sur+5,2%Entre los principales avances de los ADR
Pampa Energía+5,0%Entre los principales avances de los ADR
Edenor+4,1%Entre los principales avances de los ADR
Bioceres-14,0%Mayor caída tras presentar un balance corporativo que no convenció
Globant S.A.-1,8%Registró pérdidas en la jornada
Ternium-1,0%Registró pérdidas en la jornada
Contexto: jornada de alta volatilidad y ajustes de posiciones por inversores en el contexto postelectoral