Mercados argentinos recuperan impulso tras intervención del Tesoro de EE. UU. y anuncio de mayor asistencia financiera

Los mercados argentinos reaccionaron con una fuerte recuperación este miércoles, tras el anuncio del Tesoro de Estados Unidos sobre nuevas operaciones de compra de pesos en el mercado local y la posibilidad de ampliar la asistencia financiera al país hasta U$S 40.000 millones. La noticia revirtió parcialmente la caída registrada el día anterior y devolvió volatilidad y optimismo a plazas locales y extranjeras.

En Wall Street, los ADR argentinos registraron subas de hasta 14%, liderados por Central Puerto (+14,1%). Otros papeles con movimientos destacados fueron Grupo Galicia (+5,6%) e YPF (+6,3%). En Buenos Aires, el índice S&P Merval avanzó 3,8%, ubicándose en torno de 1.955.000 puntos, mientras que los bonos globales treparon cerca del 2% en promedio.

Intervención del Tesoro de EE. UU.

Pasadas las 13 horas de Buenos Aires, el Tesoro norteamericano comunicó una nueva compra de pesos en el mercado abierto local. El anuncio siguió a declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien confirmó que la línea “swap” vigente por USD 20.000 millones se mantiene y que se trabaja en una línea de crédito equivalente, lo que sumaría en conjunto unos USD 40.000 millones de respaldo financiero.

Bessent señaló: “Mientras Argentina siga implementando buenas políticas, tendrá nuestro apoyo”, en una declaración dirigida a la prensa en Washington.

Del desplome al alivio

La jornada representó un marcado cambio de clima respecto del martes, cuando los mercados habían sufrido fuertes caídas luego de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump que condicionaron su respaldo a los resultados de las elecciones legislativas argentinas del 26 de octubre. Tras el encuentro entre Trump y Javier Milei en la Casa Blanca, sin anuncios concretos, el riesgo país había superado los 1.000 puntos básicos.

Este miércoles, la intervención del Tesoro y los compromisos anunciados devolvieron parte del optimismo entre los inversores, moderando la presión sobre activos locales y reduciendo la tensión cambiaria.

Posición oficial

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó transmitir calma y aseguró que “Estados Unidos mantiene su compromiso de respaldo financiero a la Argentina, sin importar el resultado electoral”. Según el funcionario, el apoyo de Washington no está condicionado a un resultado concreto, sino ligado a la continuidad de las políticas impulsadas por el gobierno, y agregó que el Tesoro norteamericano seguirá interviniendo cuando lo considere necesario para sostener la estabilidad cambiaria.

Visión de los operadores

Desde el mercado, operadores y asesores resaltaron la elevada volatilidad reciente. Damián Palais, de Cocos Gold, recordó que en semanas recientes se registraron subas y bajas de hasta 30% en algunos activos en marcos de incertidumbre política y financiera. Palais advirtió que, si el oficialismo obtiene un resultado electoral favorable y el apoyo de EE. UU. se concreta en términos financieros, podría abrirse un importante potencial de suba; en sentido contrario, la corrección podría ser pronunciada.

En tanto, analistas de Max Capital estimaron que el escenario más probable sigue siendo uno de respaldo sostenido por parte de Washington. Señalaron que una mejora en la representación legislativa del peronismo no necesariamente configuraría un escenario negativo, y que el principal riesgo sería una derrota amplia del oficialismo que debilite la capacidad de gestión del presidente Milei.

Contexto global

El Financial Times sostuvo en su edición de este miércoles que “no conviene a nadie que Argentina fracase”, enfatizando la interdependencia económica entre Estados Unidos y Argentina y el impacto potencial que una crisis argentina podría tener sobre los mercados emergentes y la estabilidad financiera regional.

En conjunto, los anuncios de Washington y la intervención en el mercado cambiario limitaron la presión inmediata sobre activos argentinos, aunque analistas advirtieron que la fragilidad política y la alta volatilidad seguirán marcando el comportamiento de los mercados en las próximas semanas.