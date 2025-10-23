Faltando dos ruedas para las celebraciones de las elecciones legislativas de este domingo, las acciones de empresas argentinas continúan registrando aumentos generalizados este jueves en Wall Street, en una dinámica similar a la observada la jornada anterior. En paralelo, los bonos argentinos en los mercados externos operan al alza en un contexto de expectativa por eventuales señales favorables al mercado por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Entre los ADR que muestran mayores subas se destacan Central Puerto, con un avance de 12,4%; Grupo Supervielle, que escala 12,25%; y Edenor, con un incremento de 10,02%. Asimismo, compañías argentinas que cotizan directamente en Wall Street, como Mercado Libre y Bioceres, registran movimientos positivos: la primera sube 1,09% y la segunda aumenta 2,6%. En la plaza doméstica, el índice S&P Merval opera en alza, con una suba de 5,2% hasta situarse en 2.123.718,80 puntos, mientras que su versión en dólares trepa 7,5%, ubicándose en 1.346,60 puntos.

Con estos movimientos, el índice líder en pesos acumula un incremento de 19,1% en lo que va del mes, y en términos dolarizados registra una suba mensual de 17,1%.