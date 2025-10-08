La empresa Cencosud comunicó esta semana el cierre de la sucursal del supermercado Vea ubicada en la calle Córdoba, en el microcentro de San Miguel de Tucumán. A los empleados se les informó que el próximo sábado será el último día de atención al público y que el personal serían reubicados en otras sucursales de la cadena. La medida responde, según la compañía, a la caída sostenida de ventas detectada en encuestas y análisis económicos.

El hecho expone la fragilidad del consumo en la provincia y sus efectos sobre el empleo y la oferta comercial en el centro urbano. El cierre plantea dudas sobre el futuro uso del local, el impacto en proveedores locales y la dinámica del comercio en una zona que, en buena medida, depende de la presencia de cadenas mayores. Comerciantes y vecinos observan con preocupación la posible reducción del tránsito peatonal y la oferta de bienes en la cuenca céntrica.

En representación del Poder Ejecutivo, el vicegobernador Miguel Acevedo señaló: “cada vez que se cierra una empresa o comercio genera preocupación porque hay puestos de trabajos que se pierden”. Añadió además que “la macroeconomía está complicando a muchas empresas” y que el gobierno se ofrece como mediador para buscar una solución conjunta. Acevedo completó: “lamentablemente hay empresas nacionales que afectadas por las crisis deciden cerrar”.