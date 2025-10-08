Miguel Acevedo se refirió al cierre del supermercado Vea del microcentro
El vicegobernador lamentó el cierre de la sucursal ubicada en la calle Córdoba. Argumentó que la situación económica del país afecta los puestos de trabajo.
La empresa Cencosud comunicó esta semana el cierre de la sucursal del supermercado Vea ubicada en la calle Córdoba, en el microcentro de San Miguel de Tucumán. A los empleados se les informó que el próximo sábado será el último día de atención al público y que el personal serían reubicados en otras sucursales de la cadena. La medida responde, según la compañía, a la caída sostenida de ventas detectada en encuestas y análisis económicos.
El hecho expone la fragilidad del consumo en la provincia y sus efectos sobre el empleo y la oferta comercial en el centro urbano. El cierre plantea dudas sobre el futuro uso del local, el impacto en proveedores locales y la dinámica del comercio en una zona que, en buena medida, depende de la presencia de cadenas mayores. Comerciantes y vecinos observan con preocupación la posible reducción del tránsito peatonal y la oferta de bienes en la cuenca céntrica.
En representación del Poder Ejecutivo, el vicegobernador Miguel Acevedo señaló: “cada vez que se cierra una empresa o comercio genera preocupación porque hay puestos de trabajos que se pierden”. Añadió además que “la macroeconomía está complicando a muchas empresas” y que el gobierno se ofrece como mediador para buscar una solución conjunta. Acevedo completó: “lamentablemente hay empresas nacionales que afectadas por las crisis deciden cerrar”.