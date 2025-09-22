Nafta barata por la madrugada: trucos y programas para ahorrar

Ante los continuos incrementos en el precio de los combustibles, los conductores buscan alternativas para reducir el gasto en nafta, con especial atención a quienes utilizan el vehículo por motivos laborales. En ese contexto, YPF implementó una iniciativa dirigida a quienes realizan cargas durante la madrugada: varias estaciones de servicio ofrecen hasta un 9% de descuento para cargas efectuadas entre las 0 y las 6 de la mañana.

El descuento se aplica exclusivamente en terminales con sistema de autodespacho y tiene un tope de 150 litros por mes. Para acceder al beneficio en su totalidad, el pago debe efectuarse mediante la App YPF, aplicación que registra más de cinco millones de descargas en Play Store. En Tucumán, la oferta se encuentra disponible únicamente en la estación ubicada en el cruce de las avenidas Mate de Luna y Ejército del Norte. Es importante remarcar que el autodespacho es requisito excluyente para recibir la rebaja.

Funcionamiento del autodespacho de YPF

El sistema de autodespacho de YPF opera con tres modalidades, que comparten el pago anticipado a través de la aplicación oficial:

Pago en tienda Full: el cliente solicita la carga en la tienda; el personal realiza el cobro en caja y, acto seguido, habilita el surtidor de la isla de autodespacho correspondiente.

el cliente solicita la carga en la tienda; el personal realiza el cobro en caja y, acto seguido, habilita el surtidor de la isla de autodespacho correspondiente. Escaneo de QR desde la app: método que permite operar de forma autónoma desde el teléfono móvil mediante el código ubicado en el surtidor, agilizando la transacción.

método que permite operar de forma autónoma desde el teléfono móvil mediante el código ubicado en el surtidor, agilizando la transacción. Tótem interactivo en el surtidor: opción que posibilita seleccionar tipo de carga (litros o monto), elegir el medio de pago y autorizar la operación directamente en la pantalla del surtidor; sin embargo, está presente en pocas terminales.

Promociones adicionales

Además del descuento nocturno, YPF y sus aliados ofrecen otras promociones variables según el día de la semana, el medio de pago, el banco y los convenios vigentes.

En síntesis, las iniciativas de descuento vinculadas al autodespacho y las promociones por canal de pago constituyen alternativas concretas para mitigar, en parte, el impacto de las alzas en los precios de la nafta, con condiciones y limitaciones que conviene verificar en cada estación y promoción.