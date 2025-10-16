El dólar se mantiene firme mientras el mercado aguarda una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos, con los mayores aumentos concentrados en el segmento mayorista; pese a la confirmación de compras de pesos por parte del Tesoro norteamericano y el anuncio de un posible auxilio de hasta 40.000 millones de dólares, la demanda de divisas no cede y los operadores permanecen expectantes a novedades durante la jornada, especialmente tras la confirmación del embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, de que en breve se hará público el acuerdo comercial alcanzado entre ambos países.

IndicadorValorVariación / comentario
Dólar mayorista$1.410Incremento de $35 respecto al arranque; volumen ~u$s590 millones
Dólar Banco Nación (venta)$1.440Precio en sucursal
Promedio minorista del BCRA$1.414,12Promedio general dentro del segmento minorista
Dólar MEP$1.464,94Sube 1,6%
Contado con Liquidación (CCL)$1.483,99Sube 1,5%
Dólar futuro (contrato abril próximo año)$1.705Sube 1,78%; tramos más largos muestran incrementos
Dólar blue (venta)$1.460Sube $10 respecto a ayer
Dólar cripto (Bitso)$1.462,33Levemente por encima del blue
Intervención del Tesoro de EEUUNo detectadaLos precios se acomodan por encima del nivel de ayer por empuje de la demanda (según Gustavo Quintana)