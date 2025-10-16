El dólar se mantiene firme mientras el mercado aguarda una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos, con los mayores aumentos concentrados en el segmento mayorista; pese a la confirmación de compras de pesos por parte del Tesoro norteamericano y el anuncio de un posible auxilio de hasta 40.000 millones de dólares, la demanda de divisas no cede y los operadores permanecen expectantes a novedades durante la jornada, especialmente tras la confirmación del embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, de que en breve se hará público el acuerdo comercial alcanzado entre ambos países.

Indicador Valor Variación / comentario Dólar mayorista $1.410 Incremento de $35 respecto al arranque; volumen ~u$s590 millones Dólar Banco Nación (venta) $1.440 Precio en sucursal Promedio minorista del BCRA $1.414,12 Promedio general dentro del segmento minorista Dólar MEP $1.464,94 Sube 1,6% Contado con Liquidación (CCL) $1.483,99 Sube 1,5% Dólar futuro (contrato abril próximo año) $1.705 Sube 1,78%; tramos más largos muestran incrementos Dólar blue (venta) $1.460 Sube $10 respecto a ayer Dólar cripto (Bitso) $1.462,33 Levemente por encima del blue Intervención del Tesoro de EEUU No detectada Los precios se acomodan por encima del nivel de ayer por empuje de la demanda (según Gustavo Quintana)