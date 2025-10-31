El penúltimo mes del año que se inicia mañana, llegará con varios aumentos en diferentes servicios como por ejemplo la telefonía celular, las prepagas, los combustibles, alquileres y aún resta definir lo que sucederá con los precios de los medicamentos, mientras los alimentos cierran el mes de noviembre con un alza estimada en 2,9% según diferentes consultoras.

En el caso de la telefonía celular, la empresa AMX Argentina que opera bajo el nombre de Claro, ya anunció a sus usuarios que aumentará un 3% a partir del 3 de noviembre, en todos los servicios prepagos. El resto de las operadoras aún no informó el nivel que tendrán sus respectivos incrementos.

En tanto, las prepagas ya anticiparon también a sus afiliados que aplicarán en noviembre aumentos de entre 2,1% y 2,8% en las cuotas de sus planes. El ajuste varía según la empresa, el tipo de cobertura y la región del país.

El incremento se encuentra en línea con la inflación de septiembre, que fue del 2,1%, y forma parte del proceso de actualización mensual de valores autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

De esta manera, un plan individual que en octubre costaba $180.000, pasará a ubicarse entre $183.780 y $185.040, dependiendo de la entidad y del nivel de cobertura.

Los contratos que continúan bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en noviembre un aumento del 42,2%, de acuerdo con el Índice de Contrato de Locación (ICL) que elabora el Banco Central.

Aunque representa una desaceleración respecto de meses anteriores, la suba sigue siendo considerable para los inquilinos. Por ejemplo, una familia que venía pagando $600.000 por mes pasará a abonar $853.200 a partir del próximo mes, según el cálculo anual que regirá hasta octubre de 2026.

Asimismo, otro de los incrementos que impactará el mes próximo, pese a las pequeñas alzas y bajas que aplican las petroleras con sus promociones siguiendo la estrategia de "micropricing" de YPF, es el de los combustibles. En el balance de octubre, según indicaron desde la Cámara de Expendedores, entre las promociones y las alzas y bajas que se aplicaron en forma diaria, el mes cerró con un balance final de un aumento promedio del 2%. Para noviembre, se espera una estrategia similar.