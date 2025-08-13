Sigue adelante el proceso licitatorio para la construcción del acueducto que conectará Vipos con San Miguel de Tucumán. La obra, valuada en aproximadamente $170.000.000.000 (ciento setenta mil millones de pesos), será clave para mejorar la provisión de agua potable en el interior de la provincia.

Jorge Garber, en una entrevista en el living de Los Primeros con Omar Noblega, confirmó que el 19 de agosto se realizará la apertura de sobres de la licitación.

“Habrá varias empresas que ya participaron del primer llamado”, explicó, en referencia a la escasa participación en el reconocimiento del terreno, debido a que la licitación inicial había fracasado. También adelantó que “vendrán muchas empresas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario”.

Destacó que “las empresas que participarán son de altísimo nivel, al igual que las que estarán a cargo de la remodelación del Aeropuerto Benjamín Matienzo; compañías que están a la vanguardia en el país”.

Además, aclaró que, en caso de no ganar una UTE tucumana, también habrá trabajo para los obreros de la provincia porque necesitarán "apoyo logístico de las empresas de la provincia".