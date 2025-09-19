Massalin Particulares realiza quinto aumento de precios en 2025

La tabacalera Massalin Particulares anunció un nuevo ajuste en el precio de sus productos a partir del sábado 20 de septiembre, lo que constituye el quinto incremento aplicado durante 2025. La compañía ya había actualizado sus listas en enero, abril, junio y agosto, y ahora procede a una nueva suba que repercute en kioscos y puntos de venta de todo el país.

El último ajuste previo se había implementado el 2 de agosto, con un aumento promedio del 7,2% en sus distintas marcas. En esta oportunidad, Massalin informó un incremento promedio del 8,5%, con variaciones según la línea de producto que oscilan entre el 5% y el 15%. Según la empresa, esta revisión de precios se produce en un contexto de costos en alza y de un tipo de cambio que registró un nuevo salto tras las elecciones de septiembre.

El impacto del dólar en la estructura de costos del sector es un factor relevante: en la jornada del 19 de septiembre, el dólar oficial del Banco Nación cotizaba en $1.515, un valor que incide en los costos de producción e importación que afrontan las tabacaleras.

Este nuevo aumento se suma a las anteriores alzas registradas durante el año, por lo que los consumidores enfrentan una suba acumulada en 2025. Los nuevos precios entran en vigencia en todo el territorio argentino desde el sábado 20 de septiembre de 2025.