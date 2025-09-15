Durante la tranquila estabilidad del precio del GNC que caracterizó el otoño y parte del invierno en Tucumán, los conductores respiraban con alivio. Sin embargo, en los últimos 30 días la situación cambió drásticamente: la tarifa del GNC escaló de $690 a $816 y, junto con esa inestabilidad, se produjo una nueva suba en los combustibles líquidos —nafta y gasoil— que representa el quinto ajuste en apenas dos meses, un panorama que complica los costos de transporte y la planificación de los usuarios y comercios locales.