Nuevo aumento en el precio del GNC en Tucumán
En el último mes, el aumento se registró en varias oportunidades.
Durante la tranquila estabilidad del precio del GNC que caracterizó el otoño y parte del invierno en Tucumán, los conductores respiraban con alivio. Sin embargo, en los últimos 30 días la situación cambió drásticamente: la tarifa del GNC escaló de $690 a $816 y, junto con esa inestabilidad, se produjo una nueva suba en los combustibles líquidos —nafta y gasoil— que representa el quinto ajuste en apenas dos meses, un panorama que complica los costos de transporte y la planificación de los usuarios y comercios locales.