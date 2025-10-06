La Secretaría de Energía de la Nación, mediante la resolución 386/2025 publicada en el Boletín Oficial, dispuso un aumento del precio del bioetanol anhidro elaborado a base de caña de azúcar: pasó de $857.000 a $891.286 por litro, equivalente a una suba del 4%.

El incremento es el resultado de las gestiones que viene realizando el gobierno de la provincia de Tucumán, encabezado por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, en el marco de las negociaciones periódicas con las autoridades nacionales. Estas actuaciones, según lo expresado por los representantes gubernamentales, buscan actualizar el valor del producto en consonancia con los costos del sector sucroalcoholero y preservar la competitividad de la industria regional.

La resolución establece que el nuevo precio regirá para las operaciones del mes de octubre de 2025 y se mantendrá vigente hasta la publicación de una nueva valoración oficial. Además, fija que el plazo de pago del bioetanol no podrá exceder los 30 días corridos desde la fecha de la factura correspondiente, norma destinada a ordenar las operatorias comerciales y mejorar la liquidez de los productores y elaboradores.

La actualización se inscribe en el marco de la Ley N° 27.640 de Biocombustibles, que regula los mecanismos de fijación de precios y las condiciones comerciales entre los distintos eslabones de la cadena productiva. Para los actores del sector, la fijación periódica de valores es una herramienta clave para enfrentar la volatilidad de costos y sostener la actividad industrial en provincias con fuerte presencia azucarera como Tucumán.