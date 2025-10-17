El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT) informó que tres ingenios azucareros finalizaron la molienda en la provincia: La Corona concluyó el proceso el martes 14 de octubre, mientras que Marapa y Santa Rosa lo hicieron el miércoles 15. Con estas bajas, son seis los ingenios tucumanos que han concluido la zafra; la mayoría de ellos continúa con la producción de alcohol en las destilerías. Actualmente, ocho ingenios permanecen activamente moliendo caña en la provincia.

Según los datos reportados al IPAAT, la zafra provincial registra un avance del 97% respecto de la estimación de materia prima de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), fijada en 17.600.000 toneladas de caña. En los 189 días de campaña se han procesado 17.076.604 toneladas de caña bruta, volumen que representa un aumento del 7% frente al mismo periodo del año anterior.

Producción de azúcar

Hasta la fecha se produjeron 1.256.765 toneladas de azúcar físico, sumando los distintos tipos cristalizados elaborados en los ingenios. La desagregación por tipo es la siguiente:

Azúcar blanco común tipo A: 786.452 toneladas

Azúcar crudo: 287.774 toneladas

Azúcar orgánico: 16.645 toneladas

Azúcar refinado: 165.894 toneladas

Producción de alcohol

La campaña de alcohol, desarrollada en 9 destilerías y con 174 días de actividad, alcanzó una producción de 282.815.660 litros de alcohol hidratado, lo que implica un crecimiento del 8% respecto a la misma fecha del año anterior. Del total producido, se deshidrataron 155.800.598 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol), cifra que representa el 55% del alcohol hidratado elaborado.

Avance de la zafra en Salta y Jujuy

Los ingenios ubicados en Salta y Jujuy comunicaron que algunas plantas prevén finalizar la molienda entre fines de octubre y los primeros días de noviembre. Hasta el momento acumulan 153 días de actividad y han molido 6.584.173 toneladas de caña bruta, alcanzando un avance del 88% respecto de las estimaciones de materia prima disponible proporcionadas por las entidades representativas de la región.

En materia de azúcar físico, esas provincias registraron una producción total de 462.609 toneladas, desglosadas así:

Azúcar blanco: 85.325 toneladas

Azúcar crudo: 121.127 toneladas

Azúcar orgánico: 103.339 toneladas

Azúcar refinado: 149.369 toneladas

La campaña de alcohol en la región cuenta con 5 destilerías en actividad que han producido 169.777.800 litros de alcohol hidratado. De ese volumen, 131.370.624 litros fueron deshidratados para la mezcla de biocombustibles, lo que equivale al 77% del alcohol hidratado producido.

Balance de la zafra nacional

A nivel nacional, el procesamiento acumulado de la zafra asciende a 23.660.777 toneladas de caña bruta molida. La producción total de azúcar físico llega a 1.719.374 toneladas, mientras que la producción acumulada de alcohol hidratado alcanza 452.593.460 litros.