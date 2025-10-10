El director ejecutivo de OpenAI y creador de ChatGPT, Sam Altman, se pronunció este viernes por la mañana respecto del anuncio realizado por la compañía en Argentina, en alianza estratégica con Sur Energy, mediante el cual invertirán aproximadamente USD 25.000 millones para construir un mega data center en la Patagonia.

Altman resaltó el potencial del proyecto y rindió homenaje al empresario argentino Mat Travizano —fundador de Sur Energy y responsable del diseño inicial de la iniciativa—, quien falleció de forma trágica hace menos de un mes en un accidente de montañismo en California, Estados Unidos. “No estaríamos haciendo este anuncio sin sus esfuerzos. La visión de Mat era sobre el impacto, sobre asegurarse de que las personas pudieran acceder y beneficiarse de la inteligencia artificial”, afirmó.

En cuanto a los objetivos de la iniciativa, Altman explicó que “nuestra visión para Stargate Argentina es brindar un gran impulso a la infraestructura de inteligencia artificial del país, creando una base para nuevas capacidades, desde servicios públicos más inteligentes hasta herramientas que ayuden a las pequeñas empresas a competir a nivel global. Refuerza la importancia de un ecosistema de inteligencia artificial fuerte y diverso”.

El proyecto, por su magnitud y ubicación en la región patagónica, plantea expectativas sobre el desarrollo tecnológico, la generación de empleo especializado y la atracción de inversiones relacionadas con la nube y el procesamiento de datos a gran escala. Al mismo tiempo, abre cuestiones vinculadas con la infraestructura energética, la conectividad y la regulación de datos que serán determinantes para su implementación efectiva.

En términos institucionales, la iniciativa fue destacada por la administración nacional, que considera la inversión como un hito relevante para la inserción del país en cadenas de valor tecnológico globales. Para los actores locales, tanto empresariales como académicos, el proyecto podría significar una oportunidad para fortalecer capacidades técnicas y promover programas de formación orientados a la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento.

En síntesis, el anuncio de OpenAI y Sur Energy combina una inversión extraordinaria con la visión de consolidar infraestructura avanzada en Argentina, homenajeando la figura de Travizano y generando un amplio debate sobre los beneficios, desafíos y requisitos —energéticos, regulatorios y humanos— necesarios para que el proyecto alcance su potencial.