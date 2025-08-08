Por tercera vez en apenas ocho días, YPF aplicó una nueva suba en los precios de sus combustibles en todo el país, y especialmente en las estaciones de servicio de la provincia. Se espera que las demás empresas del sector acompañen el ajuste en sus pizarras durante las próximas horas.

Desde hoy, el litro de Nafta Súper cuesta $1.359, mientras que la Infinia trepó a $1.584 y la Infinia Diesel alcanzó los $1.592. Con estos valores, llenar un tanque puede costar entre $57.000 y $66.500, dependiendo del tipo de vehículo y combustible.

Este nuevo aumento se da en línea con la política de actualizaciones mensuales que se viene registrando desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Como es habitual, el primer día del mes —en este caso, el 2 de agosto— ya se había concretado una suba: la Súper había pasado a $1.342 y la Infinia a $1.547.

Sin embargo, YPF aplicó un segundo retoque el miércoles 7 y, este jueves 8, los valores se ajustaron nuevamente.

📊 Evolución de precios en YPF (desde el 1 al 8 de agosto):

➡️ Al 1° de agosto:

Nafta Súper: $1.342

Infinia: $1.547

Infinia Diesel: $1.549

Diesel 500: $1.383

➡️ Al 8 de agosto: