Panaderos piden que reinstauren subsidios para la luz y el gas

Desde principios de abril, los carteles con los precios del pan comenzaron a cambiar en las panaderías de todo el país. El aumento ronda el 12% en promedio, aunque varía según la provincia y el tipo de comercio.En Tucumán anunciaron que la suba de los precios será del 6% y que comenzará a aplicarse desde la próxima semana. El valor sugerido del kilo de pan se ubica en los $2600, pero en algunos puntos del país ya se cobra por encima de los $3000, y en otros, incluso, aseguran, llega a los $4000. Detrás de este nuevo ajuste los panaderos señalan un fuerte incremento en las materias primas, especialmente en grasas y margarinas, además de subas en tarifas de gas, luz y combustibles. Todo esto ocurre en un contexto marcado por una caída del consumo que, según afirman, con la caída del poder adquisitivo y los intensos calores en el verano rondó el 30% menos.

Miguel Ángel Di Betta, presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan (Faipa), explicó: “La materia prima viene subiendo, aunque no tan fuerte como meses anteriores. Evaluamos que los aumentos rondan el 7 u 8% en promedio, aunque hay insumos como la margarina y la grasa que aumentaron entre un 15 y un 20% solo en los últimos dos meses”.

La harina, en cambio, tuvo una suba más leve, de entre un 2 y un 3%. “Ahí los aumentos están más contenidos, pero el resto de los productos y servicios subieron con fuerza. Lo más impactante para nosotros fue la suba en la luz y el gas. El combustible también aumentó, aunque un poco menos”, agregó Di Betta.

El dirigente señaló que, si bien el ajuste de precios se ve en todo el país, no ocurre de forma pareja. “Cada provincia es un mundo aparte. Los fletes influyen mucho. También el tipo de horno. No es lo mismo tener uno moderno, que agiliza todo, que trabajar con uno de mampostería. Eso cambia los costos operativos. Por eso cada panadero fija su precio en función de su realidad”, indicó.

Respecto al precio actual del pan, Di Betta señaló: “En Buenos Aires ya se habla de $4000 el kilo. En Tucumán, la semana pasada, el precio subió a $2500 o $2600. Pero cada provincia ajusta según sus propios costos. En lugares como Chaco, el pan puede conseguirse entre $1500 y $1600″.

Sin embargo, advirtió que hay comercios donde el pan se vende a $800, pero en esos casos se trata de establecimientos informales. “Eso es pan de la clandestinidad. Son panaderías que no tienen empleados registrados, no pagan impuestos, trabajan sin habilitación. Así cualquiera puede vender barato, pero eso perjudica al sector formal. Por eso pedimos al Gobierno que controle. El pan es un alimento esencial y no puede producirse en cualquier lado”, indicó.

En esa misma línea, y en este contexto, el dirigente reclamó asistencia para sostener la actividad. “Además del control, pedimos subsidios para el gas y la luz, que son fundamentales para nuestro trabajo. Hoy estamos trabajando con márgenes muy justos, tratando de no perder a los clientes”, señaló Di Betta.

Otro factor que, según manifestó, contribuyó al deterioro de la situación fueron las bajas ventas. “La caída del consumo fue muy fuerte. En el verano llegamos a una baja del 30 al 40%. Y la gente sigue sin plata. Muchos clientes que antes compraban un kilo ahora llevan medio o un cuarto. El problema es cuando dejan de comprar del todo”, señaló.

Según sus estimaciones, el precio real del pan debería estar entre $2400 y $2600, aunque en algunos casos puede subir hasta los $2700 si se suman costos como fletes y alquileres. “Con ese nivel de precios, se puede sostener una panadería en regla. Con todo en negro, obviamente se puede vender más barato. Pero eso no sirve ni para el país ni para el trabajador”, afirmó.

Por su parte, Raúl Santoandré, presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, explicó que “cada panadería está reajustando el precio del pan en base a su costo de elaboración”. Coincidió en que uno de los mayores impactos vino del aumento en los servicios. “Tuvimos subas en todos los insumos: harina, grasa, margarina y también en productos de pastelería y confitería. Además, el tipo de horno influye mucho. Un horno moderno requiere menos mano de obra y acelera la cocción, lo que también ayuda a reducir algunos costos”, explicó.

Sobre el porcentaje de aumento, detalló que ronda entre un 10 y un 15%, aproximadamente, pero dijo que el ajuste se hace con cuidado. “Los panaderos aguantan lo que pueden, pero llega un momento en que no se puede seguir. Hay que hacer un retoque. Igualmente no creo que se supere el 12%. Nadie quiere perder más ventas”, expresó.

La semana pasada, el dirigente había advertido sobre una nueva práctica que comenzó a implementarse para hacer frente a esta situación: la venta de facturas del día anterior con descuento. La medida busca evitar pérdidas y, al mismo tiempo, ofrecer al cliente la posibilidad de “darse un gustito” a menor precio. Además, muchas panaderías comenzaron a colocar mesas afuera para atraer público y algunas optaron por hacer recortes, como dejar de elaborar productos de confitería más costosos, entre ellos tortas, masas finas o bombones.

Desde el sector molinero, en tanto, aseguraron que en la harina vienen absorbiendo aumentos desde el año pasado. Según afirmaron fuentes del rubro, el ajuste fue moderado: “La harina aumentó entre un 10 y un 15% interanual. Hoy una bolsa de harina 000 de 25 kilos cuesta entre $10.000 y $11.000. Hace un año valía entre $9000 y $10.000″.

En ese sentido, explicaron: “El trigo, que representa el 70% del costo de la harina, subió de $190.000 a $220.000 la tonelada en el último año, por el ajuste del tipo de cambio oficial. Ese fue el principal factor que movió el precio de la harina, pero nuestro sector, por una cuestión de sobreoferta, no ajusta en la misma medida que los costos fijos. Una bolsa de harina debería estar entre $14.000 y $15.000 si siguiera la inflación interanual, pero no es así”. / La Nación