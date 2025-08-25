Plazo fijo: cuánto rinde invertir $7.000.000 en agosto

El plazo fijo es una de las opciones preferidas por quienes buscan resguardar sus ahorros con bajo riesgo y un retorno previsible. Su mayor ventaja es que, desde el momento de la inversión, el cliente sabe exactamente cuál será el monto que recibirá al finalizar el plazo elegido.

En los últimos días, varias entidades financieras incrementaron las tasas que ofrecen para esta colocación. Con estas subas, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubica cerca del 45,50%.

Cuánto gana un plazo fijo de $7.000.000 a 30 días

Con una TNA del 45,50%, invertir $7.000.000 por 30 días genera un interés de $261.780,82. Al término del período, el cliente obtiene $7.261.780,82 en total, al sumar el capital inicial más la rentabilidad obtenida.

Qué tasa paga cada banco por un plazo fijo a 30 días

Banco de la Nación Argentina: 44%-45,50%, según el monto

Banco Santander Argentina S.A.: 38%

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 45%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 43%

Banco BBVA Argentina S.A.: 43%

Banco Macro S.A.: 45%

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 44%

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 46,3%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 35%

Banco Bica S.A.: 45%

Banco CMF S.A.: 50%

Banco Comafi S.A.: 46,5%

Banco de Corrientes S.A.: 46%

Banco de Formosa S.A.: 32%

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 48,5%

Banco del Chubut S.A.: 39,5%

Banco del Sol S.A.: 47%

Banco Dino S.A.: 42%

Banco Hipotecario S.A.: 45,5% – 48,5%

Banco Julio S.A.: 38%

Banco Mariva S.A.: 47%

Banco Masventas S.A.: 25%

Banco Meridian S.A.: 49%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 49%

Banco Voii S.A.: 49%

Bibank S.A.: 42%

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 48%

Reba Compañía Financiera S.A.: 48%

Cómo abrir un plazo fijo a 30 días, paso a paso