Plazo fijo: cuánto rinde invertir $800.000 en agosto

El plazo fijo es una de las alternativas más elegidas por quienes buscan proteger sus ahorros con bajo riesgo y ganancias predecibles. Su principal atractivo es la certeza: desde el momento de la colocación, el inversor sabe con exactitud cuánto dinero recibirá al término del plazo.

En las últimas semanas, varios bancos decidieron aumentar las tasas de interés para este tipo de inversión. Con estas subas, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubica en torno al 44%.

Cuánto rinde un plazo fijo de $800.000 a 30 días

Con una TNA del 44%, una inversión de $800.000 a 30 días genera $28.931,51 de interés. Al finalizar el período, el monto total que recibe el cliente es de $828.931,51, al sumar capital más rentabilidad.

Cuánto paga cada banco por invertir en un plazo fijo a 30 días

Banco de la Nación Argentina: 44%

Banco Santander Argentina S.A.: 38%

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 45%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 43%

Banco BBVA Argentina S.A.: 43%

Banco Macro S.A.: 45%

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 44%

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 47,7%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 35%

Banco Bica S.A.: 48%

Banco CMF S.A.: 50%

Banco Comafi Sociedad Anónima: 46,5%

Banco de Corrientes S.A.: 46%

Banco de Formosa S.A.: 32%

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 48,5%

Banco del Chubut S.A.: 41%

Banco del Sol S.A.: 47%

Banco Dino S.A.: 42%

Banco Hipotecario S.A.: 45,5% – 48,5%

Banco Julio Sociedad Anónima: 38%

Banco Mariva S.A.: 48%

Banco Masventas S.A.: 25%

Banco Meridian S.A.: 49%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 49%

Banco Voii S.A.: 49%

Bibank S.A.: 42%

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 48%

Reba Compañía Financiera S.A.: 50%

Cómo abrir un plazo fijo a 30 días paso a paso