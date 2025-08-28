Plazo fijo: cuánto rinde invertir $900.000 a 30 días

El plazo fijo es una de las opciones más utilizadas por quienes buscan resguardar su dinero con seguridad y rentabilidad asegurada. Su principal ventaja es la previsibilidad: desde el inicio, el ahorrista sabe de forma exacta cuánto va a recibir al vencimiento del plazo.

En las últimas semanas, varias entidades financieras ajustaron al alza sus tasas de interés para este instrumento. En la actualidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio ronda el 47%.

Cuánto rinde un plazo fijo de $900.000 a 30 días

Con una TNA del 47%, invertir $900.000 por 30 días deja una ganancia de $34.767,12. Al finalizar, el monto total acreditado es de $934.767,12 entre capital e intereses.

Cuánto paga cada banco por un plazo fijo a 30 días

Banco de la Nación Argentina: 47%

Banco Santander Argentina S.A.: 38%

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 45%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 43%

Banco BBVA Argentina S.A.: 45%

Banco Macro S.A.: 53,5%

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 47%

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 47,7%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 35%

Banco Bica S.A.: 51%

Banco CMF S.A.: 55%

Banco Comafi Sociedad Anónima: 47%

Banco de Corrientes S.A.: 50%

Banco de Formosa S.A.: 32%

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 48,5%

Banco del Chubut S.A.: 42,5%

Banco del Sol S.A.: 51%

Banco Dino S.A.: 42%

Banco Hipotecario S.A.: 47,5% – 50,5%

Banco Julio Sociedad Anónima: 38%

Banco Mariva S.A.: 52%

Banco Masventas S.A.: 30%

Banco Meridian S.A.: 52,5%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 54%

Banco Voii S.A.: 54%

Bibank S.A.: 42%

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 52%

Reba Compañía Financiera S.A.: 54%

Cómo abrir un plazo fijo, paso a paso