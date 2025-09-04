Plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $1.500.000 en septiembre

El plazo fijo es una de las alternativas más elegidas por pequeños y medianos ahorristas que buscan proteger su dinero. Es una inversión sencilla y previsible: desde el inicio, el cliente sabe de forma exacta cuál será la rentabilidad que obtendrá al finalizar el plazo pactado.

En los últimos días, distintas entidades bancarias ajustaron sus tasas de interés y mejoraron el rendimiento de este instrumento. En la actualidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubica en torno al 47%.

Cuánto rinde un plazo fijo de $1.500.000 a 30 días

Si se invierten $1.500.000 a 30 días con una TNA del 47%, la ganancia es de $57.945,21. De este modo, al vencimiento, el monto total acreditado en la cuenta asciende a $1.557.945,21, al sumar capital e intereses.

Cuánto paga cada banco por un plazo fijo a 30 días

Banco de la Nación Argentina: 47%

Banco Santander Argentina S.A.: 38%

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 44%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 45%

Banco BBVA Argentina S.A.: 45%

Banco Macro S.A.: 47%

Banco GGAL S.A.: —

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 47%

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 47,7%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 41%

Banco Bica S.A.: 54%

Banco CMF S.A.: 55%

Banco Comafi S.A.: 49%

Banco de Corrientes S.A.: 54%

Banco de Formosa S.A.: 32%

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 52%

Banco del Chubut S.A.: 42,5%

Banco del Sol S.A.: 51%

Banco Dino S.A.: 45%

Banco Hipotecario S.A.: 49,5% – 52,5%

Banco Julio S.A.: 42%

Banco Mariva S.A.: 53% – 54%

Banco Masventas S.A.: 30%

Banco Meridian S.A.: 54,25%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 54%

Banco Voii S.A.: 54%

Bibank S.A.: 42%

Crédito Regional Cía. Financiera S.A.U.: 54%

Reba Cía. Financiera S.A.: 55%

Cómo constituir un plazo fijo, paso a paso