Plazos fijos: hay bancos que suben sus tasas y pagan un 44 % anual

Los plazos fijos volvieron a ganar protagonismo en el mercado financiero argentino. En los últimos días, varias entidades ajustaron al alza las tasas que pagan a los ahorristas, en un intento por retener depósitos y competir en un contexto de inflación en baja y dólar estable.

De acuerdo con los nuevos valores informados por el sistema bancario, hay bancos que ya ofrecen rendimientos de hasta 44% anual para las colocaciones minoristas a 30 días. Se trata de un incremento que, si bien no recupera el atractivo de otros períodos de tasas más elevadas, marca un cambio respecto de las últimas semanas.

Tasas actuales de los bancos para un plazo fijo a 30 días

Banco de la Nación Argentina: 44%

Banco Santander Argentina S.A.: 35%

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 43%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 35%

Banco BBVA Argentina S.A.: 35%

Banco Macro S.A.: 38%

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 42%

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 42,85%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 31%

Banco Bica S.A.: 42%

Banco CMF S.A.: 44%

Banco Comafi S.A.: 39%

Banco de Corrientes S.A.: 41%

Banco de Formosa S.A.: 30%

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 44%

Banco del Chubut S.A.: 38%

Banco del Sol S.A.: 40%

Banco Dino S.A.: 35%

Banco Hipotecario S.A.: 42,5% – 45,5%

Banco Julio S.A.: 38%

Banco Mariva S.A.: 44%

Banco Masventas S.A.: 25%

Banco Meridian S.A.: 43,5%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 40,5%

Banco Voii S.A.: 44%

Bibank S.A.: 39%

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 44%

Reba Compañía Financiera S.A.: 43%

En este contexto, los ahorristas que decidan renovar o constituir un plazo fijo pueden encontrar opciones con rendimientos significativamente distintos según la entidad elegida. La información oficial indica que las tasas relevadas corresponden a depósitos a 30 días y no contemplan promociones especiales o beneficios para clientes con acreditación de haberes, que en algunos casos pueden mejorar el rendimiento final.

Cómo constituir un plazo fijo a 30 días

Ingresar al home banking o a la app del banco. Acceder a la sección “Inversiones” o “Plazo fijo”. Cargar el monto a invertir (por ejemplo, $1.600.000). Elegir el plazo, que suele ser de al menos 30 días. Confirmar la operación.

Cuánto se puede ganar

Para poner estos números en perspectiva, una persona que decidiera colocar $1 millón en un plazo fijo a 30 días podría obtener rendimientos significativamente distintos según la entidad elegida. Si se opta por la tasa más alta del mercado, del 44% anual, el interés generado en el primer mes sería de unos $36.164.

En contraste, si se eligiera la tasa más baja relevada, del 29% anual, el rendimiento mensual sería de alrededor de $23.835. Esto implica una diferencia de más de $12.000 en un solo mes por elegir una u otra entidad, lo que evidencia la importancia de comparar las opciones antes de tomar una decisión de inversión.

Estos ejemplos muestran cómo la dispersión de tasas en el sistema financiero puede impactar de manera directa en los resultados de los ahorristas, incluso cuando se trata de colocaciones de corto plazo. Además, reflejan la estrategia diferenciada de los bancos.