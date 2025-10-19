El paisaje en algunas calles de Tucumán cambió de golpe: luces apagadas, carteles en el interior y empleados que recogían pertenencias mientras les entregaban telegramas. El cierre de tres sucursales de Vea durante el fin de semana —la de la calle Córdoba el sábado y, en la jornada de este lunes, las de Tafí Viejo y avenida Colón— deja a decenas de trabajadores sin reubicación dentro de la cadena y, salvo excepciones, sin posibilidad de acogerse a retiros voluntarios.

Fuentes gremiales y testimonios de los propios empleados señalan que la mayoría recibió el telegrama de despido y que la medida fue comunicada de manera abrupta. Para quienes trabajaban en esos locales, la noticia abrió una incertidumbre inmediata sobre el futuro laboral y familiar: salarios, compensaciones y períodos de preaviso pasaron a ser preguntas pendientes que deberán resolverse en mesas de negociación o, en muchos casos, en la vía administrativa.