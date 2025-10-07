Sector de biocombustibles en Argentina: producción, debate legislativo y desafíos

Los últimos datos del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi reflejan una dinámica heterogénea en el sector de biocombustibles al mes de agosto. En el caso del biodiésel, la producción acumulada en doce meses registró una contracción del 8,7% con respecto al período anterior. Sin embargo, las ventas internas de biodiésel crecieron 15,1% en el mismo horizonte, mientras que las exportaciones acumuladas cayeron 39,7%.

En cuanto al bioetanol, producido tanto a base de maíz como de caña de azúcar, la producción acumulada aumentó 5% en los últimos doce meses registrados a agosto, y las ventas crecieron 4,5% en igual período.

Estas variaciones se producen en un contexto de cambios en la política de precios: la Secretaría de Energía anunció un incremento del 6,71% en el precio del biodiésel y del 4% para las dos variantes del bioetanol. Esos ajustes se suman a incrementos previos en 2025, acumulando en diez meses aumentos del 41,72% para biodiésel y 26,64% para bioetanol, valores que superan la inflación estimada del período (24,5%). No obstante, productores pyme de la provincia de Santa Fe advierten un retraso sostenido en los precios establecidos por la Nación, principalmente por el incremento en el precio de las oleaginosas utilizadas como insumo, vinculado a la política de retenciones cero.

Actualmente, el corte obligatorio de biodiésel en gasoil es del 7,5%; en las naftas, el corte con etanol alcanza el 12% según la ley vigente 27.640 de 2001. Estos porcentajes pueden ser modificados por la autoridad de aplicación, la Secretaría de Energía.

Propuesta legislativa y expectativas del sector

El sector del biodiésel y del etanol (maíz y caña) aguarda el tratamiento en el Senado de un proyecto de ley que propone licitaciones abiertas y segmentadas para proveer el corte en el combustible expendido en los surtidores. La segmentación busca garantizar la participación tanto de grandes empresas como de pymes.

La senadora Alejandra Vigo (Córdoba, Unidad Federal) expuso la propuesta promovida por la Liga de Provincias Bioenergéticas en una reunión conjunta de las comisiones de Minería y de Energía y Combustibles del Senado. La liga agrupa a Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán, y cuenta con el apoyo institucional de actores como la Unión Industrial Argentina, que destacó la necesidad de fortalecer la producción de bioetanol y biodiésel para diversificar la matriz energética y promover un desarrollo federal.

El texto propuesto define a los biocombustibles como sustancias derivadas de la transformación industrial de materias primas biomásicas capaces de generar energía al oxidarse. Incluye además la habilitación de motores “flex” —vehículos nafteros fabricados en Córdoba que pueden operar tanto con combustibles hidrocarburíferos como con etanol puro— y prevé plazos para incrementar progresivamente los cortes en naftas y gasoil, medida que encuentra resistencias en provincias con fuerte actividad petrolera.

Argumentos en la discusión: costos, empleo y federalismo

Los legisladores de provincias productoras de biocombustibles reclamaron reciprocidad de sus pares vinculados al sector petrolero, argumentando que apoyos previos a proyectos de Vaca Muerta deberían traducirse en políticas de alcance federal que no privilegien exclusivamente intereses provinciales o sectoriales.

En el debate surgieron preocupaciones sobre los costos: Bruno Olivera Lucero (La Libertad Avanza, San Juan) sostuvo que un aumento en el corte con biodiésel puede representar un incremento en el precio del gasoil y, por consiguiente, encarecer los costos de transporte en todo el país.

Frente a esa lectura, las provincias bioenergéticas remarcan beneficios tales como la reducción de emisiones (mercado del carbono) y el ahorro de divisas, dado que el país no cuenta con capacidad de refinación suficiente para abastecer la totalidad del consumo de gasoil de origen hidrocarburífero. Asimismo, se destacó el impacto socioeconómico en regiones como el noroeste argentino: María Moisés (Unión por la Patria, Jujuy) señaló que la cadena de la caña genera actividad industrial que da empleo directo a 57.000 personas e indirecto a 140.000.

Contexto más amplio: renovables y energía nuclear

En el análisis congresal también se plantearon temas conexos. Juan Carlos Romero (Salta, Cambio Federal) sostuvo que, más allá de una nueva ley de biocombustibles, el Congreso debería abordar la prórroga de la ley de promoción de energías renovables, que actualmente representan alrededor del 18% de la matriz eléctrica. Romero cuestionó las posturas que desestiman otras fuentes y llamó a pensar en políticas de alcance nacional.

El intercambio incluyó planteos de José Mayans, quien solicitó acelerar el debate en contra de la política oficial sobre energía nuclear; Romero respondió recordando que la energía nuclear aporta entre el 7% y el 8% de la generación eléctrica del país y subrayó la necesidad de privilegiar el interés general por encima de posiciones sectoriales.

Conclusión

El sector de biocombustibles en Argentina enfrenta un escenario mixto: señales de contracción en la producción de biodiésel y fuerte caída de las exportaciones conviven con crecimiento en ventas internas y aumento moderado en la producción de bioetanol. Las medidas de precios y la discusión legislativa en el Senado sobre la apertura de licitaciones y la posibilidad de aumentar cortes en combustibles introducen incertidumbres y tensiones entre intereses provinciales y sectoriales. El debate combina cuestiones económicas (costos y precios), ambientales (reducción de emisiones y mercado de carbono) y sociales (empleo regional), y su resolución tendrá efectos directos sobre la participación de las pymes, la estructura de mercado y la política energética federal.