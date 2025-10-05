Por qué septiembre fue el mejor mes para la venta de autos usados en Argentina

El mercado argentino de autos usados registró un incremento del 5,45% en septiembre frente al mismo mes de 2024, de acuerdo con datos difundidos por la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Se vendieron 171.364 vehículos, cifra que superó las 162.515 unidades del año anterior. “Septiembre se convirtió en el mejor septiembre en ventas de la historia”, destacó la entidad.

La actividad repuntó también en relación a agosto, cuando se transfirieron 167.525 vehículos, evidenciando un aumento mensual del 2,29%.

El acumulado entre enero y septiembre de 2025 alcanzó 1.436.656 unidades comercializadas, lo que refleja un alza del 13,84% respecto a igual tramo de 2024, en el que se habían registrado 1.262.016 operaciones. Estas cifras consolidan al sector como uno de los más dinámicos del año.

El informe precisó cuáles fueron los modelos más demandados durante septiembre. El Volkswagen Gol y Trend lideraron las ventas, con 9.313 unidades. Le siguieron la Toyota Hilux (6.292), Corsa y Classic (4.843), Ford Ranger (4.633), Volkswagen Amarok (4.602), Ford EcoSport (3.620), Peugeot 208 (3.529), Toyota Corolla (3.379), Fiat Palio (3.141) y Ford Fiesta (2.917). La preferencia del mercado se centró en estos modelos en todo el país.

Por provincia

Por otra parte, CCA detalló que todas las provincias experimentaron crecimiento durante los primeros nueve meses de 2025. Los principales incrementos se observaron en Formosa (38,26%), Neuquén (32,64%), Catamarca (28,81%), Santiago del Estero (27,42%), La Rioja (25,63%), Jujuy (25,32%), Salta (24,64%), Chubut (22,55%), Río Negro (22,61%), Chaco (22,08%), Santa Cruz (22,02%), Corrientes (20,96%) y Tucumán (20%).

Les siguen Misiones (16,11%), San Juan (14,45%), Córdoba (13,81%), San Luis (13,21%), La Pampa (12,25%), Provincia de Buenos Aires (12,22%), Mendoza (11,31%), Entre Ríos (11,13%), Santa Fe (11,01%), Tierra del Fuego (10,44%) y CABA (8,20%).

“Pese a las turbulencias por las que está atravesando la economía, a diferencia del mes pasado, la gente volvió a mostrar interés en la compra de un vehículo, creando un movimiento importante en las agencias del país”, aseguró Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

“Con precios estables y negocios con productos demandados, el mercado tenía que mostrar su fortaleza”, expresó Lamas.

Vale mencionar que, en un escenario marcado por la incertidumbre electoral y el encarecimiento de los créditos ofrecidos por los bancos, la venta de vehículos usados había registrado una caída en agosto, luego de varios meses de comportamiento positivo. Ese mes se comercializaron 167.525 unidades, lo que implicó una disminución del 5,05% en comparación con agosto de 2024. Frente a julio, la merma llegó al 6,60%.

“Es indudable que hay motivos que hicieron que bajaran las ventas. La incertidumbre generada por la política, elecciones de por medio, ha repercutido en el mercado cambiario con el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y las altas tasas de interés ofrecidas por los bancos llevaron a que el público que estaba interesado en realizar una compra decidiera esperar o cancelar la misma”, precisó Lamas.