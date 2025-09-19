El Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT) difundió el informe de avance de la zafra 2025 con datos aportados por los ingenios. A 162 días de campaña se registró una molienda de 14.399.272 toneladas de caña bruta, lo que implica un incremento del 3% respecto del mismo período del año anterior.

Según la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), la zafra 2025 alcanza un avance del 82% en relación con la estimación de materia prima disponible consignada en su último informe.

Producción de azúcar

Hasta la fecha se produjeron 1.034.159 toneladas de azúcar físico, total que reúne las distintas variedades cristalizadas elaboradas por los ingenios:

Azúcar blanco común tipo A: 648.223 toneladas

Azúcar crudo: 237.881 toneladas

Azúcar orgánico: 16.645 toneladas

Azúcar refinado: 131.410 toneladas

Producción de alcohol

La campaña de alcohol, con 10 destilerías en actividad y tras 146 días de producción, alcanzó 231.631.626 litros de alcohol hidratado, un 6% más que en la misma fecha de 2024. Del total producido, 126.874.530 litros fueron deshidratados para obtener alcohol anhidro (bioetanol) destinado a la mezcla en biocombustibles, representando el 55% del volumen de alcohol hidratado.

Salta y Jujuy

Los ingenios de Salta y Jujuy informaron 126 días de molienda y una molienda acumulada de 5.288.993 toneladas de caña bruta. En esas provincias la zafra 2025 registra un avance del 71% respecto de las estimaciones de materia prima disponible reportadas por las entidades representativas locales.

La producción de azúcar físico en Salta y Jujuy suma 355.025 toneladas, desagregadas en:

Azúcar blanco: 64.850 toneladas

Azúcar crudo: 92.684 toneladas

Azúcar orgánico: 84.701 toneladas

Azúcar refinado: 109.341 toneladas

En la campaña de alcohol regional, las cinco destilerías en actividad produjeron 139.049.785 litros de alcohol hidratado. De ese total, 106.297.396 litros fueron deshidratados para la obtención de alcohol anhidro para biocombustibles, equivalente al 76% del alcohol hidratado producido en esas provincias.

Zafra Argentina

En el ámbito nacional, la zafra acumula 19.688.265 toneladas de caña molida bruta, con una producción total de 1.389.184 toneladas de azúcar físico y 370.681.411 litros de alcohol hidratado.