Scania Argentina volverá a suspender la producción en su planta de Colombres ante un contexto internacional y nacional que, según la empresa y el gremio, impacta sobre la demanda y la actividad productiva. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) confirmó que la medida comenzará el domingo 24 y se extenderá durante una semana, con lo cual la compañía acumulará 28 jornadas de paralización en lo que va del año dentro del acuerdo suscrito con el gremio por un total de 40 días de suspensiones.

La firma inició este plan de emergencia en junio con una primera suspensión de una semana. Más adelante se sumaron 14 días adicionales entre el 7 y el 20 de julio. En ese momento, Scania explicó que la decisión respondía a la «coyuntura internacional» que motivó una disminución temporal en la demanda de producción, sobre todo en mercados clave de exportación como Brasil y la Unión Europea.

Desde Smata, su titular, Luis Diarte, subrayó que la actual situación económica también incide en la actividad industrial en términos generales. La planta de Colombres está especializada en la fabricación de cajas de cambio, ejes y otros componentes para el sector automotor. Sus envíos al exterior representan cerca del 15% del total de las exportaciones de la provincia de Tucumán. La instalación emplea a alrededor de 600 operarios, sin contar a los trabajadores contratistas, por lo que las suspensiones tienen un impacto directo sobre el empleo y la dinámica económica local.

Este nuevo período de inactividad se inscribe, según las partes, en una decisión preventiva para ajustar la producción a la demanda vigente y preservar la operatividad de la compañía en un marco de incertidumbre externa e interna. Quedan por verse los efectos a mediano plazo sobre la cadena de suministro regional y la evolución de las exportaciones vinculadas a la planta.