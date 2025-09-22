Reacción positiva: dólar oficial cayó $85 en una jornada tras respaldo internacional
El mercado cambiario registró un lunes de retrocesos generalizados: el dólar en los bancos mostró una caída significativa, el MEP se desplomó por debajo de los $1.430 y el dólar blue retrocedió hasta los $1.475 en la cotización de venta, reflejando una jornada de ajuste en las cotizaciones paralelas y mayor disponibilidad en segmentos locales.