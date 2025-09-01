Recaudación de agosto: $15.3 billones, por debajo de la inflación

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó que en agosto la recaudación tributaria alcanzó $15.3 billones, un monto que en términos nominales refleja un crecimiento del 30.6% frente al mismo mes del año anterior, aunque al descontar la inflación se aprecia una contracción cercana al 2.5%.

Este contraste pone de manifiesto el efecto de medidas como la reducción de derechos de exportación y la eliminación del impuesto PAÍS, en un contexto donde la actividad económica permanece por debajo de las expectativas y tensiona la capacidad del fisco para sostener niveles de ingreso reales.