Recaudación de agosto: $15.3 billones, por debajo de la inflación
El mes pasado, los ingresos tributarios se vieron afectados por una serie de reducciones impositivas otorgadas por el gobierno —como las retenciones—, mientras que el IVA mostró un desempeño débil
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó que en agosto la recaudación tributaria alcanzó $15.3 billones, un monto que en términos nominales refleja un crecimiento del 30.6% frente al mismo mes del año anterior, aunque al descontar la inflación se aprecia una contracción cercana al 2.5%.
Este contraste pone de manifiesto el efecto de medidas como la reducción de derechos de exportación y la eliminación del impuesto PAÍS, en un contexto donde la actividad económica permanece por debajo de las expectativas y tensiona la capacidad del fisco para sostener niveles de ingreso reales.