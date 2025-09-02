El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, informó en rueda de prensa que la provincia aplicará un sistema de actualización salarial automático para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, conforme a lo pactado en las negociaciones de julio. El mecanismo prevé ajustar los haberes cada dos meses según el porcentaje de inflación que informe el Indec, y el gobierno asegura haber abonado ya los aumentos acordados en las actas con los gremios.

Amado señaló que, siguiendo directivas del gobernador Osvaldo Jaldo, los salarios de julio y agosto se actualizarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), estimándose una variación cercana al 4% para ese bimestre. Ese ajuste repercutirá en los sueldos de septiembre, cuyo pago se realizará en octubre; mientras que la variación por inflación de septiembre y octubre impactará en el sueldo de noviembre, pagadero en diciembre.

El funcionario destacó además que, además de las rondas de diálogo salariales con los sindicatos, se habilitó este mecanismo de ajuste bimestral para garantizar la actualización en función de la inflación. La medida apunta a brindar previsibilidad en la remuneración de los trabajadores estatales y a cumplir con los compromisos acordados en las actas.