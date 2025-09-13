Récord de morosidad: cada vez más familias argentinas acumulan deudas

El poder adquisitivo del salario todavía está golpeado, pese a la estabilización de la inflación en torno a 2% mensual. Si bien hubo algunas mejoras en meses concretos, la capacidad de pago de las familias da muestras de agotamiento. Servicios que se pagan más tarde, cuotas de colegio adeudadas y morosidad en créditos son algunos de los síntomas de este deterioro.

Para empeorar la situación, entre julio y agosto hubo un fuerte aumento de las tasas de interés que complica el refinanciamiento de las deudas ya pendientes a costos razonables. Mientras el Gobierno trata de normalizar ese indicador, las familias deben afirnar los cálculos para llegar a fin de mes.

En un sondeo realizado por el medio TN se especifican los distintos rubros y el detalle en la regularidad de los pagos.

Colegios privados

La morosidad creció en los colegios privados, según las cámaras del sector. Si bien hay disparidad entre las instituciones educativas de acuerdo a su oferta de servicios, ubicación y público, el aumento en las cuotas atrasadas es una realidad.

“En los últimos meses hubo un incremento notable en la morosidad. En muchos casos es notable y hay colegios que están viendo seriamente comprometida su continuidad por la enorme morosidad y la falta de apoyo oficial”, afirmó Perpetuo Lentijo, secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas de la Argentina (ADEEPRA).

Y completó: “El sector que se está viendo más afectado es el del tercer cordón de la provincia de Buenos Aires, que atiende a poblaciones más vulnerables. En dos establecimientos con los que hablé hace pocos días me comentaron que la morosidad de marzo hasta agosto estaba arriba de 35% en uno y de 40% en el otro. Tienen riesgo de quiebra”.

Su colega Martín Zurita, de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), compartió números más moderados, pero en ascenso con respecto al año pasado.

“Hay un 5% de morosidad promedio. Hay escuelas que tienen menos y otras que tienen más. Respecto al año pasado, hay un crecimiento de 20% en la mora: si en una escuela había 10% de atrasos, ahora es 12%. Ese aumento fue parejo a lo largo del año”, afirmó, y destacó que estos números todavía están por debajo de los vistos durante la pandemia y los años que siguieron a aquel episodio.

Expensas

Las expensas son uno de los gastos que se suelen patear para más adelante cuando las cuentas no cierran.

Según el relevamiento de la plataforma ConsorcioAbierto, en un edificio, el 17% de los departamentos tiene deuda. Según indicaron, es una tendencia que se ha sostenido a lo largo de todo 2024 y se mantiene en 2025.

Servicios

La morosidad en el pago de servicios es algo más difícil de rastrear, especialmente por la mayor penetración del débito automático y los pagos mediante billeteras virtuales. Sin embargo, se ven algunos síntomas de estrés financiero.

Por ejemplo, la gente que paga servicios en entidades extrabancarias ya no abona todo junto, sino que concurre varias veces en el mes.

“Notamos un aplanamiento de la curva mensual de pagos. Antes, entre el 5 y el 12 de cada mes se concentraban los pagos. Eso puede mostrar que la gente reparte más los vencimientos y, también, que las empresas ya emiten las facturas buscando las mejores fechas de cobranza posible”, explicó Mauro Giaccone, CEO de Pronto Pago y vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios (CAECEIS).

Crédito bancario

El crédito bancario, que tuvo un boom en 2024, también empezó a mostrar un aumento rápido de la morosidad. Según las últimas cifras publicadas por el Banco Central, en las líneas destinadas a familias la irregularidad sumó 0,7 puntos en junio y llegó a 5,2% del total. Es el mayor ratio desde el inicio de la serie de datos, en 2010.

Las líneas que financian el consumo son las más comprometidas. En los préstamos personales, la mora llegó al 6,5% del total en junio, lo que significó una suba de 0,9 punto en el mes y de 2,3 puntos con respecto al mismo mes del año previo.

Por su parte, las tarjetas de crédito de las familias mostraron una morosidad de 4,9% del total al cierre del primer semestre. Esa cifra fue medio punto superior a la del mes anterior y creció 2,9 puntos en un año.