Rentas extiende el Régimen de Facilidades de Pago: ¿hasta cuándo está vigente?

El Gobierno de la Provincia, que conduce Osvaldo Jaldo, dispuso prorrogar hasta el 30 de septiembre de 2025 el Régimen de Regularización de Deudas Fiscales de la Dirección General de Rentas.

Mediante este plan se pueden regularizar deudas vencidas y exigibles al 30 de junio de 2025 de los impuestos provinciales, incluyendo sus intereses, recargos y multas.

También pueden regularizarse las deudas de estos tributos que se encuentren en planes de facilidades de pago caducos, deudas originadas en ajustes resultantes de la actividad fiscalizadora de la DGR, que se encuentren en trámite administrativo o judicial de cobro.

Qué beneficios hay

- Bonificación del 100% de los intereses que se devengaron hasta el 31 de diciembre de 2020.

Por los intereses devengados a partir del 1 de enero de 2021, se establecen las siguientes bonificaciones:

- Del 50% por pago de contado.

- Del 40% por planes que se cancelen hasta el mes de julio de 2026.

- Del 30% por planes que se cancelen después del mes de julio de 2026.

Condiciones para adherir al régimen

Al momento de efectuar la solicitud deben encontrarse cumplidas y abonadas las obligaciones tributarias que vencieron a partir del 1 de julio de 2025 y hasta las que vencen en el mes de septiembre de 2025.

Para el caso de los Impuestos a los Automotores y Rodados e Inmobiliario, deberán encontrarse abonadas las cuotas 7, 8 y 9 del año 2025 al momento de efectuar la solicitud del plan de pagos.

Para el caso de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y para la Salud Pública, deberán encontrarse abonados los anticipos 6, 7 y 8 del año 2025 al momento de efectuar la solicitud del plan de pagos.

La solicitud de adhesión al régimen se realiza íntegramente a través de la página web del organismo www.rentastucuman.gob.ar.

La primera cuota de los planes que se realicen en el mes de septiembre vencerá el 15 de octubre.

Es importante destacar que el contribuyente podrá efectuar el pago de las cuotas del plan de pago, así como también de las posiciones normales de todos los tributos, utilizando los botones de pago disponibles en la página web de la Dirección General de Rentas. Estos botones permiten pagar con tarjeta de débito de cualquier entidad bancaria.