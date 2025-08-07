La Dirección General de Rentas de la Provincia recuerda a los contribuyentes que hasta el 29 de agosto está vigente el Régimen de Regularización de Deudas Fiscales.

El plan permite regularizar deudas vencidas y exigibles al 31 de mayo de 2025 correspondientes a Impuestos Provinciales, incluyendo intereses, recargos y multas. También es posible incorporar deudas incluidas en planes de facilidades caducos, ajustes derivados de la actividad fiscalizadora de la DGR o aquellas en trámite administrativo o judicial de cobro.

La primera cuota de los planes gestionados durante agosto vencerá el 15 de septiembre.

Entre los beneficios establecidos, precisó el titular del Departamento Técnico-Tributario de Rentas, Felipe Carrizo, se destaca "la bonificación del 100% de los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2020".

Para los intereses generados desde el 1 de enero de 2021, las bonificaciones son las siguientes:

- 50% para pagos de contado.

- 40% para planes cancelados hasta febrero de 2026.

- 30% para planes cancelados después de febrero de 2026.

Durante el mes en curso, las condiciones para adherir al régimen se encuentran flexibilizadas. Al momento de efectuar la solicitud, deben encontrarse abonadas las obligaciones vencidas entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2025.

En el caso del Impuesto a los Automotores y Rodados e Inmobiliario, deben estar pagadas las cuotas 6, 7 y 8 del año 2025. Para los impuestos sobre los Ingresos Brutos y para la Salud Pública, deben estar cancelados los anticipos 5, 6 y 7 del mismo período.

La adhesión al régimen se realiza exclusivamente a través del sitio web oficial del organismo: www.rentastucuman.gob.ar. Rentas también ofrece atención presencial y telefónica para quienes requieran asesoramiento. /Comunicación Tucumán