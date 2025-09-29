Luego de las críticas del campo por el abrupto final de la suspensión de las retenciones porque se llegó al cupo de los US$7.000 millones que buscaba el gobierno de Javier Milei para frenar la volatilidad con el dólar, la Mesa de Enlace se encontrará este lunes, a las 15, con funcionarios de la Secretaría de Agricultura.

Según señalaron fuentes de la Mesa de Enlace, el encuentro será por la situación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo que el Gobierno intentó pasar por un decreto de Milei de ente autárquico con poder propio en el manejo de los recursos a solo desconcentrado en la órbita de la Secretaría de Agricultura. Esa movida implicaba que su Consejo Directivo, donde tienen base las entidades del agro, pasara a ser un Comité Técnico con mucha menos influencia. Sin embargo, el decreto fue rechazado por el Congreso y ahora, con el regreso del organismo a su condición inicial, se deben terminar de definir lineamientos de trabajo y el nuevo Consejo Directivo.

El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Javier Rotondo, lo calificó como una maniobra “financiera” y afirmó que "el productor se sintió defraudado".

“La medida se presentó como vigente hasta el 31 de octubre, pero en los hechos solo duró tres días, ya que en ese plazo se liquidaron los US$7.000 millones establecidos como tope por el Poder Ejecutivo”, explicó uno de los principales referentes de la entidad agropecuaria.

"Medida financiera" y "ruptura de confianza con el campo"

“Esto está claro que fue una medida de corte financiero para tapar un incendio", continuó el dirigente agrario, a raíz de lo que calificó como un "viernes negro" que estaba transitando el equipo económico y "la tensión cambiaria de raíz política que tiene Argentina". "A nuestro juicio, tenemos gran duda, pero me parece que claro que era una negociada con un sector de la exportación para captar esos dólares", denunció.

El vicepresidente de CRA se refirió al impacto que generó en los sectores del campo. En ese sentido, aseguró que el productor "se sintió defraudado" y manifestó que medidas como las que tomó el ministro Luis Caputo no permiten construir confianza ni se traducirán en un incremento de la producción. "Medidas temporales como esta tienen el velo de buscar lo que realmente obtuvieron, récord, que fue para tapar un incendio. No se va a sentir en la producción", remarcó.

A continuación, Rotondo calificó la decisión del Gobierno como “torpe” y aseguró que “quedó en evidencia que no respondía a una lógica productiva sino a una maniobra financiera de corto plazo”.

Por último, advirtió que este tipo de acciones generó una “ruptura en la confianza” del campo hacia la gestión de Javier Milei y reclamó que las próximas iniciativas sean “de corte productivo, de no corte coyuntural” para reconstruir la credibilidad.