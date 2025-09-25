El Gobierno nacional confirmó que las exportaciones de carnes continuarán con retenciones cero hasta el 31 de octubre, anunció el vocero presidencial Manuel Adorni tras el fin del beneficio para las ventas de granos.

Según precisó en sus redes sociales, el esquema sin cupo se mantendrá para las carnes avícolas y bovinas hasta esa fecha, mientras que el alivio para granos se dio por concluido al completarse el cupo de US$ 7.000 millones.