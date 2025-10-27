La "montaña rusa" financiera refleja la volatilidad que atraviesa el riesgo país argentino en las últimas semanas. Un apoyo inicial del Tesoro de los Estados Unidos contribuyó a que el indicador retrocediera por debajo de los 900 puntos; sin embargo, esa calma fue breve: con el correr de los días el riesgo volvió a ascender y alcanzó su segundo nivel más alto del año, situándose en 1.264 puntos.

El viernes anterior a las elecciones legislativas, la calificación de J.P. Morgan lo había colocado en 1.081 unidades. En ese contexto, una caída de la magnitud registrada este lunes equivaldría a una contracción cercana al 35% en una sola jornada, un movimiento excepcional que ilustra la sensibilidad del mercado a anuncios externos y a la percepción de riesgo soberano.