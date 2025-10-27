Riesgo país baja de 700 puntos: escenario propicio para inversores y empresas
La baja es una reacción al resultado electoral del pasado domingo.
La "montaña rusa" financiera refleja la volatilidad que atraviesa el riesgo país argentino en las últimas semanas. Un apoyo inicial del Tesoro de los Estados Unidos contribuyó a que el indicador retrocediera por debajo de los 900 puntos; sin embargo, esa calma fue breve: con el correr de los días el riesgo volvió a ascender y alcanzó su segundo nivel más alto del año, situándose en 1.264 puntos.
El viernes anterior a las elecciones legislativas, la calificación de J.P. Morgan lo había colocado en 1.081 unidades. En ese contexto, una caída de la magnitud registrada este lunes equivaldría a una contracción cercana al 35% en una sola jornada, un movimiento excepcional que ilustra la sensibilidad del mercado a anuncios externos y a la percepción de riesgo soberano.