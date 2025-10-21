Esta semana Scania Argentina implementa una nueva suspensión de líneas de producción en su planta de Colombres, la paralización de actividades corresponde el esquema pactado meses atrás con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata).

Desde la empresa informaron que a diferencia de los ceses anteriores, esta semana el parate solo afectará a la mitad del personal de la fábrica.

Fuentes gremiales y de la compañía confirmaron que la medida se extenderá hasta el fin de semana, por lo que la multinacional acumulará de manera gradual alrededor de 40 días sin actividad en Tucumán, acordados para todo 2025.

El plan de contingencia se inició en junio, con una primera pausa de una semana. Luego, las suspensiones continuaron entre el 7 y el 20 de julio, posteriormente entre el 24 y el 31 de agosto y luego en la última semana de septiembre.

En Scania explicaron que estas decisiones forman parte de un esquema de suspensiones programadas para distribuirse a lo largo del año, en respuesta a la caída de la demanda de Brasil y la Unión Europea (UE). La planta de Scania en Colombres, que emplea a 600 operarios -además del personal contratado-, está especializada en la producción de cajas de cambio, ejes y componentes de transmisión. Su actividad representa alrededor del 15% de las exportaciones de Tucumán.