Se necesita casi un millón y medio de pesos para que una familia no sea considerada pobre

En el mes de julio, se registró un incremento del 1,9% en el costo de las canastas básicas en Argentina, lo que resulta significativo para la economía familiar. Este aumento, que se alinea con la tendencia general de la inflación, indica que una familia promedio requeriría aproximadamente $1.150.000 para evitar caer en la pobreza.

A pesar de ser la segunda aceleración consecutiva en el costo de estos bienes esenciales, se observó que el efecto del aumento del dólar en los precios fue menos pronunciado de lo anticipado, reflejando una compleja interacción de factores económicos en el país.