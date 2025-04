Seis de cada diez jóvenes trabajan en la informalidad en la Argentina

La situación de los jóvenes en el mercado laboral argentino es cada vez más alarmante. Según el último Boletín de Coyuntura Laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la tasa de informalidad, entre los menores de 30 años, se agravó en 2024: el 68% de los varones y más del 70% de las mujeres trabajan sin estar registrados.

“En términos de calidad del empleo se registraron mejoras leves, con una mayor tracción de las inserciones formales. No obstante, esto no revirtió el cuadro de altos niveles de informalidad y precariedad que caracterizan el mercado laboral del país”, afirma el informe conjunto de OIT y CEPAL.

En el segundo cuatrimestre del 2023 el empleo informal fue de 41,4% mientras que en el mismo período del 2024 fue de 42%.

Esta situación no es nueva, pero se profundizó tras la pandemia. En los sectores que lideraron la recuperación —comercio, industria y servicios sociales—, la mayoría de los puestos generados fueron empleos no registrados o de trabajadores independientes sin acceso a derechos básicos. De acuerdo con el informe, “la mayoría de esos puestos de trabajo creados son asalariados no registrados o incluso, no asalariados”.

Uno de los datos más alarmantes es que solo el 34% del total del los jóvenes relevados accede a un empleo con derechos laborales plenos, según el mismo boletín. Esto implica que al menos seis de cada diez jóvenes carecen de cobertura de salud, aguinaldo, vacaciones pagas y licencias por enfermedad.

La situación es aún más crítica para las mujeres jóvenes: apenas el 31% accede a trabajos con derechos plenos.​

“Las personas jóvenes enfrentan serias dificultades para conseguir y sostener un trabajo decente. Existen barreras para que estos grupos accedan a una trayectoria de empleo virtuosa”, advirtió Bárbara Perrot, especialista en empleo y desarrollo productivo de la OIT en Argentina.​

Los factores estructurales detrás de la informalidad juvenil

La experta detalló las múltiples causas que sostienen la persistente informalidad laboral entre los jóvenes en Argentina: la desconexión entre la educación y las necesidades del mercado laboral, la falta de experiencia, la alta rotación en los primeros años de empleo y la permanencia más corta en trabajos registrados.

“La informalidad juvenil en Argentina es un problema estructural que, según los últimos datos oficiales del INDEC, alcanza a 6 de cada 10 jóvenes. Esto responde a múltiples factores, entre ellos la falta de acceso a un primer empleo formal, la deserción escolar, inserciones laborales precarias, inestabilidad y la sobrecarga de tareas de cuidado”, señaló Perrot.

La situación se torna aún más preocupante en un contexto de estancamiento económico. Aunque la informalidad bajó en el primer trimestre de 2024, los analistas advierten que esto podría deberse más a la destrucción de puestos informales en un escenario de caída de la actividad, que a una verdadera mejora del empleo formal.

“Esta caída en la informalidad en jóvenes puede deberse a que son los puestos informales los que se pierden primero en contextos de caída de la actividad”, indica el documento.

Además, los sectores donde los jóvenes están más representados siguen siendo actividades de alta informalidad: el comercio (para ambos géneros), la construcción (principalmente varones) y los servicios de enseñanza, salud y trabajo doméstico (principalmente mujeres). “Esta es una tendencia persistente en el tiempo, agravada por la falta de crecimiento sostenido del empleo formal”, sumó Perrot.

Una doble desigualdad: juventud y género

“Trabajo haciendo limpieza por hora en varias casas de zona oeste. Las familias me dan la plata en mano. No tengo obra social ni vacaciones pagas, y si falto porque uno de mis hijos se enferma, no me pagan. Soy madre sola, así que cualquier día sin trabajo me complica muchísimo. A veces me siento culpable, porque cuido casas ajenas pero no tengo seguridad ni para cuidar a mis propios hijos”, contó Nancy .

En rigor, el problema se profundiza cuando se analiza la situación de las mujeres jóvenes, que enfrentan una doble desventaja: por edad y por género. Muchas de ellas se insertan laboralmente en sectores donde la informalidad es mayor y el acceso a la protección social, menor.

“Las mujeres jóvenes enfrentan una doble desigualdad. En parte, esto se explica por su sobrerrepresentación en sectores con alta informalidad, como el trabajo doméstico, pero también por la carga desigual de las tareas de cuidado. Esto compromete sus oportunidades de crecimiento y trayectoria laboral”, detalló la especialista de la OIT.

La visión del sector privado

Desde el sector privado, también se advierte la informalidad juvenil como parte de un entramado más complejo. Marisa Piñeiro, CPO de Visma Latam y especialista en liderazgo organizacional en tecnología, aportó una mirada complementaria.

“El persistente alto nivel de informalidad laboral entre los menores de 30 años es un reflejo de una compleja interacción de factores económicos, sociales y educativos. Muchas PyMEs operan con márgenes ajustados y ven los costos de la formalización como una barrera. Además, existe un desajuste entre las habilidades que ofrece el sistema educativo y las demandas del mercado”, señaló.

Para Piñeiro, el desafío es claro: el mercado necesita estrategias específicas para reducir esa brecha, como formación técnica orientada, políticas activas de empleo y un entorno económico que incentive la formalización.

La posibilidad de revertir la informalidad juvenil existe, pero requiere voluntad política, coordinación institucional y políticas públicas de largo plazo.

“La reversión es posible, pero exige una política pública decidida, fruto del diálogo social entre gobiernos, empleadores y sindicatos”, concluyó Perrot.

Las consecuencias económicas a futuro

El empleo informal en la juventud no solo implica la ausencia de aportes jubilatorios. También genera exclusión financiera, inestabilidad y una mayor vulnerabilidad económica a futuro.

Alejandro Cettour, asesor financiero experto en fondos de retiro, advirtió sobre los riesgos de trabajar sin aportes.

“Trabajar en negro es un problema en el presente, y con el tiempo se transforma en un problema cada vez más serio hacia futuro. Por eso, cuanto antes se tomen decisiones financieras inteligentes, más libertad y tranquilidad habrá en el futuro“, sostuvo Cettour.

Y siguió: “Tomemos en cuenta que si esos jóvenes no son aportantes hoy, no habrá suficiente dinero para pagar jubilaciones dignas. Lamentablemente, este es un problema en notable crecimiento en nuestro país y genera un alto impacto negativo financiero en todas las áreas. Mientras no tomemos conciencia y posterguemos la solución, más difícil nos resultará desarrollar un sistema previsional sólido”.

“Empecé a trabajar cuando todavía iba a la secundaria. Primero ayudaba a un tío en su carpintería, después hice changas de todo tipo: reparto en bici, albañilería, atención en ferias. Siempre en negro. Hoy tengo 27 y sigo igual. Nunca me hicieron un aporte, ni siquiera me ofrecieron un contrato. Sé que estoy sumando experiencia, pero a veces me pongo a pensar en el futuro y me agarra una angustia enorme. ¿Qué va a pasar cuando tenga 60 o 70 años? ¿Quién me va a pagar una jubilación si nunca pude aportar? Muchos piensan que los jóvenes no nos preocupamos por eso, pero yo sí. No quiero llegar viejo y seguir dependiendo de changas para sobrevivir”, expresó Gastón.

Consultado sobre cómo encarar el futuro en un contexto de ingresos informales, Cettour recomendó herramientas de previsión alternativas.

“Existen productos financieros diseñados especialmente para jóvenes con ingresos informales. Recomiendo seguros de retiro en compañías altamente especializadas en el sector. Estas soluciones deben ser tomadas a mediano y largo plazo. A mi entender, es fundamental tomar conciencia, buscar información seria y tomar acciones ya. Prorrogar decisiones tiene un costo muy alto”, enfatizó. / TN