El escenario laboral en el sector comercial de San Miguel de Tucumán se ha visto sacudido por un intercambio de declaraciones entre dos figuras relevantes: Serafín Páez, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC), y Gabriela Coronel, presidenta de la Cámara de Comercio local. Este cruce de opiniones ha generado un debate sobre la estabilidad del empleo en la región.

Recientemente, Páez se pronunció enérgicamente en respuesta a las afirmaciones realizadas por Coronel, quien había advertido sobre la posibilidad de despidos masivos en las empresas del sector. En sus declaraciones, Páez cuestionó la legitimidad de Coronel, afirmando no conocerla personalmente y sugiriendo que su representación es cuestionable. "Hay una señora que no la conozco, que dice que es presidenta de la Cámara de Comercio. Quisiera saber qué negocio tiene ella y a quién representa. Creo que en este momento no representa a nadie", expresó el líder sindical.

El secretario general del SEOC destacó que, hasta el momento, no había recibido comunicación oficial de despidos programados por parte de las empresas. Aseguró que los comercios no han realizado anuncios que indiquen la inminencia de tales medidas. De hecho, según Páez, incluso la Secretaría de Trabajo no ha registrado notificaciones relacionadas con despidos en el sector. Esta afirmación busca contrarrestar el discurso de Coronel, quien había pintado un panorama sombrío sobre la situación laboral.

Desde la perspectiva de SEOC, la situación económica de los comercios no es tan crítica como para justificar despidos masivos, una visión que contrasta con las advertencias de Coronel. Los representantes del sindicato sugieren que los propietarios de los comercios disfrutarían de vacaciones en Europa, lo que, a su juicio, indicaría que la situación financiera no es tan desesperada como se ha insinuado .

Páez también insinuó que las declaraciones de Coronel podrían ser interpretadas como un intento de presionar al gobierno provincial para que implemente medidas fiscales más favorables para los comerciantes , específicamente en relación a la reducción de impuestos. Este aspecto añade una capa de complejidad al debate, sugiriendo que las tensiones entre el sector comercial y las autoridades podrían estar influyendo en las narrativas sobre el empleo. En conclusión, el intercambio entre Páez y Coronel pone de manifiesto las diferentes percepciones sobre la salud del sector comercial y el futuro del empleo en la región.

Si bien las afirmaciones de Coronel han generado preocupación, la respuesta de Páez ofrece una perspectiva alternativa que sugiere estabilidad en el empleo, al menos en el corto plazo. La realidad del mercado laboral en San Miguel de Tucumán, por lo tanto, parece estar sujeta a interpretaciones diversas que reflejan las complejidades del entorno económico actual.