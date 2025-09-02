El Ministerio de Capital Humano confirmó la suspensión de las validaciones mensuales para el Programa de Vouchers Educativos en 2025. La medida busca garantizar que los alumnos beneficiarios, hijos de familias con ingresos de hasta siete salarios mínimos, vitales y móviles, puedan completar el ciclo lectivo sin interrupciones administrativas.

El programa fue creado a través de la Resolución 61/2024 para asegurar la permanencia de los estudiantes en instituciones educativas privadas con al menos 75% de financiamiento estatal, que sufrieron un aumento en sus cuotas.

Qué cambia de los Vouchers Educativos sin validaciones

Hasta ahora, estas prestaciones se otorgaban en dos o tres cuotas mensuales y requerían que las escuelas realizaran validaciones mensuales de los beneficiarios. La suspensión fue firmada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, en un acto en el que se fundamenta en la proximidad del cierre del ciclo lectivo y en la necesidad de proteger la trayectoria educativa de los alumnos. La medida se enmarca en el Decreto 50/2019 y la Resolución 61/2024.

A partir de la nueva medida, las escuelas no deberán hacer el trámite de validación todos los meses. El Ejecutivo dejó sin efecto el artículo 14 del Reglamento General del Programa que regula esas validaciones: “Atento a que el ciclo lectivo se encuentra próximo a finalizar, y con el objeto de que no se vean afectadas las trayectorias educativas de los beneficiarios, se propicia la suspensión de la aplicación del citado artículo durante el año 2025”.

Vouchers Educativos: monto de agosto y quiénes quedan fuera

La asistencia escolar tendrá un desembolso aproximado de $20.000 por estudiante, correspondiente a la cuota de julio, con pago previsto para la segunda semana de agosto, aunque la fecha exacta aún no se oficializó.

El beneficio cubre hasta el 50% del valor mensual de la matrícula en instituciones con financiamiento público y se abona directamente en la cuenta bancaria del adulto responsable. El monto final dependerá del nivel educativo del alumno y del porcentaje de subsidio estatal que reciba la escuela. La medida afecta a: