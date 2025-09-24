Tras la asistencia económica del Tesoro de EEUU, el Gobierno reafirmó que las retenciones al 0% se mantienen

En medio de la conmoción generada por el anuncio de respaldo financiero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el mercado de granos argentino sufrió hoy fuertes trastornos. Operadores locales atribuyeron la volatilidad al mensaje del funcionario Scott Bessent, vinculado al entorno de Donald Trump, quien al detallar un paquete financiero mencionó el posible fin de exenciones fiscales para productores que convierten divisas.

La referencia encendió las alertas en el sector agroexportador, que interpreta cualquier señal externa como potencial riesgo para operaciones y precios. La Casa Rosada salió a aclarar de manera urgente que la medida de retenciones cero para granos se mantiene vigente hasta el 31 de octubre o hasta agotar el cupo de 7.000 millones de dólares, lo que ocurra primero, tal como se había anunciado.

Fuentes oficiales subrayaron que no hay modificación en el esquema vigente y que la decisión busca acelerar la liquidación de divisas para estabilizar el tipo de cambio. La aclaración apunta a contener el nerviosismo entre productores, acopiadores y exportadores que habían reducido su actividad tras la declaración internacional. El pasaje que generó mayor inquietud señala que Estados Unidos observa con preocupación compras masivas de soja por parte de China tras la suspensión temporal de retenciones.

Según operadores, los compradores chinos reservaron al menos diez grandes cargamentos de soja argentina inmediatamente después del anuncio, lo que alimentó lecturas sobre un posible impacto en mercados internacionales y en productores norteamericanos. En el sector local interpretaron la mención como una censura implícita a la política de retenciones cero. Analistas y fuentes del equipo económico señalaron que la medida limitadora de tiempo ya está en vigor y no sufrió cambios, aunque advirtieron que el tope de 7.000 millones de dólares podría alcanzarse con rapidez.

Estimaciones privadas, como las del Romano Group, indican que la velocidad de liquidación de ventas por parte de productores podría agotar el cupo antes de la fecha límite. De confirmarse, el beneficio temporal se extinguiría anticipadamente según lo previsto en el propio esquema. El episodio subraya la sensibilidad del mercado de granos argentino frente a señales externas y la necesidad de comunicaciones claras entre gobiernos e inversores.

Para los actores locales, la prioridad es contar con información precisa y previsible que permita planificar ventas y logísticas. El Gobierno mantendrá la vigencia anunciada hasta que se cumpla el tope o la fecha establecida, mientras operadores siguen atentos a la evolución de las compras internacionales y a eventuales nuevas aclaraciones oficiales.