Tras la derrota del oficialismo, el dólar supera los $1.400 este lunes

Tras la derrota de Javier Milei en las elecciones legislativas bonaerenses, el dólar oficial abrió este lunes a $1.390 para la compra y $1.450 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Se trata de un salto de $70 contra el cierre previo. El aumento se produce luego de que varias entidades privadas ofrecieran el dólar a ese valor desde primeras horas de la mañana.

El Gobierno tendrá que salir a lidiar con un mercado volátil por la concreción de una derrota más amplia de lo que estimaba el consenso de las medidoras de intención de voto sobre el cierre de la semana. En el mercado circulaba, como insumo para operadores en la city, un “promedio” de una selección de sondeos de opinión que indicaba, incluso, una leve ventaja para La Libertad Avanza por sobre Fuerza Patria.

El Banco Galicia fijó la divisa en $1.360 para la compra y $1.460 para la venta, mientras que el Banco Santander la ubicó en $1.350 para la compra y $1.450 para la venta. El Banco ICBC la vende a $1.457. Es una suba de cerca de $70 respecto de los precios de la última rueda.

El viernes, última rueda antes de las elecciones, Galicia vendía dólares a $1.385 y compraba a $1.345. En tanto, Santander compraba a $1.350 y vendía a $1.390, y el precio para la venta del viernes en el ICBC era de $1.382. Los valores del lunes marcaron un salto respecto de esos registros, en línea con el nuevo contexto político y financiero.

Por su parte, BBVA lo ofrece a $1.450 y Cocos Capital mostró cotizaciones de $1.440 para la compra y $1.401,30 para la venta. En paralelo, el dólar cripto se negoció a $1.422,95 para la venta y $1.416,15 para la compra, según datos de la plataforma Finanzas Argy.

El escenario cambiario se presentó en una mañana marcada por los efectos inmediatos de la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. En el premarket de Wall Street, los ADR argentinos registraron bajas generalizadas. Grupo Galicia (GGAL) retrocedió 15,21% y quedó en 34 dólares, mientras que Banco Macro (BMA) perdió 10,03% hasta 53 dólares y Banco Supervielle (SUPV) descendió 11,36% hasta 7,10 dólares. YPF (YPF) bajó 11,29% y se ubicó en 27,35 dólares, al tiempo que Vista Energy (VIST) retrocedió 8,09% hasta 35 dólares.

Las caídas también alcanzaron a otros sectores. Loma Negra (LOMA) descendió 10% hasta 8,10 dólares, Pampa Energía (PAM) perdió 8,43% y quedó en 62,24 dólares, y Edenor (EDN) bajó 13,27% hasta 18,95 dólares. En contraste, solo tres compañías mostraron avances: Globant (GLOB), con una suba de 1,23% hasta 63,12 dólares; Ternium (TX), con un alza de 2,34% hasta 34,58 dólares; y Tenaris (TS), que ganó 1,23% hasta 35,31 dólares.

En paralelo, los bonos soberanos regidos por la Ley de Nueva York también operaron en rojo en las primeras horas. Poco antes de las 9 de la mañana, el Global 2029 (ARGENT 29) retrocedía 7,25% hasta 72,69 dólares, el Global 2030 (ARGENT 30) caía 7,08% hasta 68,94 dólares, el Global 2035 (ARGENT 35) bajaba 8,89% hasta 56,73 dólares, el Global 2038 (ARGENT 38) descendía 8,72% hasta 60,55 dólares, el Global 2041 (ARGENT 41) se ubicaba en 53,81 dólares con una baja de 6,64% y el Global 2046 (ARGENT 46) mostraba un retroceso de 8,38% hasta 55,54 dólares.

Los operadores remarcaron que el volumen de transacciones en bonos todavía no resultaba significativo en ese horario y que recién después de las 9.30 la actividad comenzaría a mostrar mayor consistencia. Las primeras cotizaciones sirvieron como indicio de la dirección de los precios en el mercado.