l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que desde el 1 de agosto se impondrán aranceles de 50% sobre productos importados de Brasil. Una medida tomada, en parte, como consecuencia del trato que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva le estaría dando a su predecesor en el cargo, Jair Bolsonaro.

En una carta dirigida directamente al presidente de Brasil, que publicó este miércoles 9 de julio en la red social Truth Social, el mandatario norteamericano escribió: “La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro (...) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo. Es una cacería de brujas que debe terminar inmediatamente”. Sus palabras hacen referencia al procesamiento judicial contra el expresidente por intento de golpe de Estado.

Y luego argumentó: “Debido en parte a los ataques insidiosos de Brasil a las elecciones libres y a los derechos fundamentales de la libertad de expresión de los estadounidenses (...) cobraremos a Brasil un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los productos brasileños enviados a Estados Unidos”.

El último domingo Trump había amenazado a los países que se "alineen" a los BRICS con imponer un arancel adicional del 10%, por lo que su ataque directo a cualquiera de los países que formaron originalmente el grupo económico (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) no es recibido como una gran sorpresa.

La respuesta de Brasil a Trump

Lula da Silva publicó un texto en su cuenta oficial de X que comienza diciendo: “Ante la declaración pública del presidente estadounidense Donald Trump en redes sociales esta tarde de miércoles, es importante enfatizar” una serie de puntos fundamentales:

“Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptarán el control de nadie”.

“Los procesos legales contra quienes planearon el golpe de Estado son competencia exclusiva de los tribunales brasileños y, por lo tanto, no están sujetos a ningún tipo de interferencia o amenaza que atente contra la independencia de las instituciones nacionales”.

“En el contexto de las plataformas digitales, la sociedad brasileña rechaza el contenido de odio, el racismo, la pornografía infantil, las estafas, el fraude y los discursos que atentan contra los derechos humanos y las libertades democráticas”.

“En Brasil, la libertad de expresión no debe confundirse con agresión ni prácticas violentas. Para operar en nuestro país, todas las empresas nacionales y extranjeras están sujetas a la legislación brasileña”.

“La información sobre el supuesto déficit estadounidense en la relación comercial entre Brasil y Estados Unidos es falsa. Las propias estadísticas del gobierno estadounidense demuestran un superávit de aproximadamente 410 000 millones de dólares en el comercio de bienes y servicios con Brasil en los últimos 15 años”.

“En este sentido, cualquier aumento arancelario unilateral se regirá por la ley de Reciprocidad Económica de Brasil”.

“La soberanía, el respeto y la defensa inquebrantable de los intereses del pueblo brasileño son los valores que guían nuestra relación con el mundo”.

Otros países que sufrirán nuevas cargas arancelarias por orden del presidente norteamericano

Trump ya había anunciado en sus redes sociales que se impondrían aranceles del 25% a las importaciones de Japón y la República de Corea a partir del 1 de agosto. En las cartas que dirigió a los líderes de ambos países les aclaró que los nuevos aranceles serán independientes de todos los otros aranceles sectoriales.

Luego, señaló que se habían enviado misivas similares a los líderes de otros 12 países, informándoles que, desde el próximo mes, se les aplicarán aranceles que oscilarán entre el 25 y el 40%:

Malasia, Kazajistán y Túnez: 25%.

Sudáfrica y la República de Bosnia y Herzegovina: 30%.

Indonesia: 32%.

Bangladesh y Serbia: 35%.

Camboya y Tailandia: 36%.

Laos y Myanmar: 40%.