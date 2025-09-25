El Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT) difundió el estado de avance de la zafra, sustentado en los datos productivos remitidos por los ingenios. A los 168 días de molienda, la provincia registró el primer ingenio que finalizó su campaña: Santa Bárbara, que concluyó el domingo 21 de septiembre. Ese establecimiento superó la molienda de 2024, con un 17,5% más de caña bruta molida y mejoras en el rendimiento fabril. Asimismo, la producción de azúcar físico —que agrupa crudo y blanco— registró un aumento del 27%, perfilando una buena zafra para ese complejo industrial.

Se estima que otros ingenios podrían terminar su molienda a partir de la segunda quincena de octubre, algunos hacia fines de ese mes y otros podrían extender su actividad hasta noviembre. Estas proyecciones dependen, en gran medida, de la continuidad climática que permita evitar interrupciones operativas.

Avance de la zafra – Tucumán

Con 169 días de zafra se molieron 15.064.402 toneladas de caña bruta, lo que representa un incremento del 3% respecto del mismo período del año anterior. Este volumen equivale al 86% de avance sobre la estimación de disponibilidad de materia prima elaborada por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).

Producción de azúcar

La producción acumulada de azúcar físico alcanzó 1.090.065 toneladas, considerando los distintos tipos de azúcares cristalizados generados por los ingenios. La desagregación es la siguiente:

Azúcar blanco común tipo A: 679.697 toneladas.

Azúcar crudo: 251.125 toneladas.

Azúcar orgánico: 16.645 toneladas.

Azúcar refinado: 142.598 toneladas.

Producción de alcohol

La campaña de alcohol, con 10 destilerías en producción y 152 días de actividad, registró una producción acumulada de 242.995.123 litros de alcohol hidratado, un 6% más que a la misma fecha de 2024. Del total producido, se deshidrataron 132.210.683 litros para la mezcla con biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol), cifra que representa el 54% del alcohol hidratado obtenido.

Salta y Jujuy

Los ingenios de esas provincias llevan 132 días de molienda y, según la información reportada al IPAAT, procesaron 5.602.179 toneladas de caña bruta, con un avance de zafra del 75% respecto de las estimaciones de materia prima disponible informadas por entidades representativas de la región.

Producción de azúcar

La producción acumulada de azúcar físico en Salta y Jujuy sumó 378.934 toneladas, distribuidas así:

Azúcar blanco: 66.852 toneladas.

Azúcar crudo: 99.055 toneladas.

Azúcar orgánico: 91.553 toneladas.

Azúcar refinado: 118.025 toneladas.

Producción de alcohol

Las cinco destilerías en actividad produjeron 147.654.106 litros de alcohol hidratado. De ese total, se deshidrataron 113.156.581 litros para la mezcla de biocombustibles, lo que equivale al 77% del alcohol hidratado producido en esas provincias.

Balance de la zafra argentina

En el conjunto del país, la zafra acumula 20.666.581 toneladas de caña bruta molida, con una producción total de 1.468.999 toneladas de azúcar físico y 390.649.229 litros de alcohol hidratado.

Este informe permite dimensionar la marcha de la campaña en las tres provincias productoras y evalúa la influencia de factores climáticos y operativos en la proyección de cierre de la molienda.