La administración de Javier Milei (LLA) y la de Osvaldo Jaldo (PJ) tuvieron un nuevo gesto de diálogo, materializado esta vez en un convenio destinado a conciliar las deudas recíprocas entre la Nación y la Provincia.

Tucumán se anotó en el grupo de distritos del país que se sumó al “Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas”, un sistema lanzado por la Casa Rosada en 2024 con el objetivo de extinguir, “total o parcialmente” las obligaciones registradas entre las jurisdicciones “para facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas”.

Los alcances del documento rubricado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y su homólogo tucumano, Daniel Abad, quedaron reflejados en el decreto provincial 2.718/3, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma de Jaldo.

En el instrumento, el Gobierno tucumano reconoció los compromisos generados por un total de $25.096 millones. El monto se compuso por el Fondo Federal Solidario ($5.921 millones); por la transferencia definitiva del barrio Procrear II (unos 6 millones de dólares, convertidos a $8.717 millones por el tipo de cambio del Banco Nación en la jornada previa); fondos adeudados a contratistas ($758 millones); por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional ($13.826 millones); y por el desendeudamiento por la reprogramación de un plan de cancelación de deudas recíprocas implementado en 2018 ($1.788 millones).

En contrapartida, el Estado nacional asumió deudas con Tucumán por $27.934 millones. En este caso, el detalle se compuso por un ajuste de compensación en el Consenso Fiscal ($24.954 millones) y por un acuerdo de colaboración en materia de obras públicas y viviendas de 2024 ($2.980 millones).

Así, quedó un saldo favorable a Tucumán ($2.838 millones), que podrá ser incluido “en futuros acuerdos de compensación y/o futuras transferencias de inmuebles”, en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas lanzado por la Nación.

En ese sentido, el ministro Abad explicó que, de acuerdo a lo transmitido por la Casa Rosada, este mecanismo “es el que va a marcar el camino” y dará las pautas a las negociaciones con los distritos locales.

El titular de Economía señaló además que, en este caso concreto, se han compensado conceptos estratégicos, como la transferencia del barrio Procrear a Tucumán y un fondo fiduciario que generaba desembolsos mensuales a las arcas provinciales, por lo que ahora se evitará la tasa de interés. “Quedan deudas por compensar; somos acreedores natos de la Nación”, recordó Abad. Anticipó que, con el correr del tiempo, se determinarán esos montos y conceptos. Y valoró que esta herramienta podrá ser aplicada en distintas áreas de la administración estatal, lo que permitirá mayor disponibilidad de recursos a las provincias.

Tras el revés en las elecciones bonaerenses, y en medio del reclamo de los gobernadores por la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional, el jefe de Estado destacó este mecanismo para el ordenamiento de las cuentas nacionales y provinciales.

Lo hizo en su mensaje del lunes, cuando expuso los lineamientos del proyecto de ley del Presupuesto 2026./ La Gaceta