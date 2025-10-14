Umbral de pobreza: una familia de cuatro integrantes requiere $1.176.852,05

En septiembre de 2025, la economía doméstica registró un nuevo capítulo de tensiones: la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT) crecieron 1,4% respecto del mes anterior, siguiendo una senda que las llevó a acumular en el año aumentos del 17,5% y del 14,9%, respectivamente; en términos interanuales, estas variaciones alcanzaron 23,1% para la CBA y 22,0% para la CBT, cifras que resumen la persistencia de la presión sobre el poder adquisitivo y plantean interrogantes sobre el ritmo de los salarios y las políticas públicas necesarias para contener la pérdida de capacidad de compra.