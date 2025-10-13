Ventas minoristas pyme: caída del 2% en septiembre confirma retracción del consumo

Las ventas minoristas de las pymes en septiembre registraron una caída interanual del 4,2% a precios constantes y una contracción mensual desestacionalizada del 2%. Pese a estos retrocesos, en el acumulado del año muestran un incremento interanual del 5%.

Sobre la percepción de la coyuntura por parte de los comerciantes, el 55% manifestó que la situación se mantuvo igual con respecto al año pasado. No obstante, un 38% indicó un empeoramiento —tres puntos porcentuales más que en agosto—, circunstancia que se tradujo en una reducción del porcentaje de comerciantes que percibieron una mejora, que se ubicó en 7,2%.

En términos de expectativas para el próximo año, el 47,6% de los encuestados anticipa una mejora, el 41,5% estima que la situación permanecerá sin cambios y el 10,8% prevé un empeoramiento. Respecto de la intención de invertir, el 60,1% considera que no es un buen momento para hacerlo, mientras que el 12% opina lo contrario y el 27,8% no respondió o no tiene una posición definida.